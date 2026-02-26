Матернова вважає, що точну дату вступу України до ЄС «важко передбачити»

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова вважає, що назвати точну дату вступу України до ЄС складно, оскільки це «залежить від низки факторів». Про це вона сказала в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я вважаю, що назвати точну дату складно, якщо взагалі можливо, адже це залежить від низки факторів, враховуючи процес схвалення, ратифікацію тощо. Тому, на мою думку, це важко передбачити», – зазначила вона, коментуючи заяву Володимира Зеленського щодо потреби мати точну дату вступу України до ЄС.

Водночас, на думку Матернової, мати «орієнтовну дату, до якої варто прагнути – це дуже добре».

«Це мобілізує суспільство як з боку ЄС, так і з боку України для продовження і навіть прискорення реформ», – вважає дипломатка.

Посолка ЄС вважає «цілком» реалістичним відкриття шести переговорних кластерів до кінця 2026 року.

«Це обов’язково станеться, так само як і з першими трьома. Технічна робота триває. Проте, як я вже згадувала, у деяких сферах – візьмемо для прикладу екологічні стандарти – обсяг і складність законодавства ЄС величезні. У нас найвищі екологічні стандарти у світі. Тож Україні знадобиться багато часу, щоб привести своє законодавство у відповідність до них. Усі наші країни, включно з моєю рідною (Матернова родом зі Словаччини – ред.), під час вступу мали тривалі перехідні періоди, особливо в екологічній сфері, щоб справді піднятися «регуляторними сходами» до необхідного рівня», – зазначила вона.

У процесі вступу до ЄС країни-кандидати проходять переговори за 35 розділами законодавства ЄС, об’єднаними у 6 тематичних кластерів. Вони охоплюють ключові сфери – від верховенства права та державного управління до внутрішнього ринку, енергетики, сільського господарства та зовнішніх відносин.

Для відкриття та закриття кожного з них потрібна одностайна згода всіх країн-членів ЄС.

Відкриття кожного кластера означає початок переговорів щодо групи реформ, необхідних для наближення законодавства до стандартів ЄС.

24 лютого в річницю повномасштабного вторгнення Росії президент України Володимир Зеленський заявив, що чітка дата вступу України до Євросоюзу, що вважається частиною безпекових гарантій, є важливою частиною потенційного мирного врегулювання. Зеленський вважає, що інакше президент Росії спробує зупинити процес вступу України до ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у ексклюзивному коментарі Радіо Свобода на полях Мюнхенської безпекової конференції заявила, що членство України в ЄС традиційно розглядається як елемент безпекових гарантій і може обговорюватися в контексті майбутніх домовленостей про мир.

Одне з положень 20-пунктної мирної угоди, яка зараз обговорюється між Україною та США і між США та Росією, передбачає членство України в ЄС. За деякими даними, це членство ніби передбачається на 2027 рік.

Однак у ЄС скептичні щодо цієї дати. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос наприкінці січня заявила, що не може гарантувати вступ України до Євросоюзу до 2027 року, попри значний прогрес у переговорному процесі. Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає вступ України до ЄС найближчим часом неможливим.