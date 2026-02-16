Сибіга: у Мюнхені порушувалось питання щодо пришвидшеного вступу України до ЄС

Під час Мюнхенської безпекової конференції Україна та європейські держави порушували питання прискореного вступу України до ЄС. Про це під час пресконференції розповів міністр зовнішніх справ України Андрій Сибіга.

За його словами, процес міг бути швидшим, але дискусія триває саме через спротив Угорщини.

«Недалекоглядна позиція Угорщини, яка повністю блокує всі українські зусилля на цьому напрямку. Але найголовніше те, що Європа також усвідомлює, що Україна потрібна для Євросоюзу, що Україна принесе в ЄС дуже багато переваг. Від безпеки до посилення політико-дипломатичних та економічних позицій Європи. Для самодостатності Європи. Для стратегічної автономії Європи. Для оборонної галузі» – заявив міністр.



Він додав, що головне наразі – це визначення чітких термінів вступу України до ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у ексклюзивному коментарі Радіо Свобода на полях Мюнхенської безпекової конференції заявила, що членство України в ЄС традиційно розглядається як елемент безпекових гарантій і може обговорюватися в контексті майбутніх домовленостей про мир.

Одне з положень 20-пунктної мирної угоди, яка зараз обговорюється між Україною та США і між США та Росією, передбачає членство України в ЄС. За деякими даними, це членство ніби передбачається на 2027 рік.

Однак у ЄС скептичні щодо цієї дати. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос наприкінці січня заявила, що не може гарантувати вступ України до Євросоюзу до 2027 року, попри значний прогрес у переговорному процесі. Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає вступ України до ЄС найближчим часом неможливим.