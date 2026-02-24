Зеленський – Європарламенту: потрібна чітка дата вступу України до ЄС

Чітка дата вступу України до Євросоюзу, що вважається частиною безпекових гарантій, є важливою частиною потенційного мирного врегулювання, заявив президент України, звертаючись до Європарламенту 24 лютого в річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Володимир Зеленський вважає, що інакше президент Росії спробує зупинити процес вступу України до ЄС.

«Для нас надзвичайно важливо отримати чітку дату вступу до ЄС. Це – важлива частина дипломатичного процесу, спрямованого на завершення війни. Це не просто бажання – це чітке розуміння того, як діятиме Путін, якщо такої дати не буде. Він знайде спосіб блокувати Україну на десятиліття, розділяючи вас, розділяючи Європу. Ми повинні захиститися від цього», – підкреслив Зеленський.

Український президент також згадав про рішення надати Україні 90 мільярдів євро позики, критично необхідної для її фінансової стабільності. Нині технічні кроки, потрібні для його остаточного затвердження, заблоковані Угорщиною.

«На столі – важливе рішення: 90 мільярдів євро підтримки для України протягом двох років. Це реальна фінансова гарантія нашої безпеки й стійкості, і вона має бути реалізована. Дякую всім, хто працює над цим», – сказав Зеленський, не згадуючи угорське вето.

Український президент закликав Європарламент також надати «реального змісту» роботі «Коаліції охочих», що розробляє післявоєнні гарантії безпеки для України.

«На жаль, Україні не вперше доводиться захищатися від російського вторгнення. Але вперше ми маємо таку широку коаліцію підтримки. Це спільне досягнення всіх, хто не злякався 24 лютого 2022 року, і всіх, хто не боїться сьогодні. Сьогодні ми повинні бути такими ж рішучими й сильними, як на початку вторгнення. Загроза не стала меншою. Так, ми стримуємо Росію, але ще не гарантували безпеку. І зробити це можемо лише разом – у Європі, разом із Америкою», – наголосив Зеленський.

Голова держави закликав «повною мірою застосовувати всі інструменти захисту від Росії».

«У вільному світі не повинно бути місця для російської нафти, російських танкерів, російських банків чи будь-яких російських воєнних злочинців. Настав час повністю ізолювати всіх учасників російської агресії», – резюмував Зеленський, тим самим підтримуючи пропозицію Естонії включити до «чорних списків» усіх учасників війни проти України на боці Росії.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у ексклюзивному коментарі Радіо Свобода на полях Мюнхенської безпекової конференції раніше цього місяця заявила, що членство України в ЄС традиційно розглядається як елемент безпекових гарантій і може обговорюватися в контексті майбутніх домовленостей про мир.

Одне з положень 20-пунктної мирної угоди, яка зараз обговорюється між Україною та США і між США та Росією, передбачає членство України в ЄС. За деякими даними, це членство ніби передбачається на 2027 рік.

Однак у ЄС скептичні щодо цієї дати. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос наприкінці січня заявила, що не може гарантувати вступ України до Євросоюзу до 2027 року, попри значний прогрес у переговорному процесі. Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає вступ України до ЄС найближчим часом неможливим.