«Чотири роки, як Путін бере Київ за три дні» – Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення

24 лютого минає «рівно чотири роки, як Путін бере Київ за три дні», сказав президент України Володимир Зеленський у зверненні до співвітчизників у четверті роковини повномасштабного російського вторгнення.
«Путін розуміє, що не здатен перемогти Україну на полі бою, і «друга армія світу» воює з багатоповерхівками й електростанціями. І зараз українці долають найважчу зиму в історії. І терор майже щоночі. І я не знаю, хто б іще таке витримав, не посипався, не похитнувся. Українці це роблять. Це велика втома, безумовно. Який іще народ може так?» – риторично запитав глава держави.
Зеленський назвав головним результатом чотирьох років опору агресії те, що «ми зберегли Україну».
«Згадуючи початок вторгнення і дивлячись на сьогоднішній день, ми маємо повне право сказати: ми захистили незалежність, ми не програли державність, Україна існує, і не лише на карті. Україна – суб’єкт міжнародних відносин. Наша столиця є, стоять Харків, Суми, Чернігів, Дніпро, Запоріжжя, Краматорськ, Одеса, Львів, інші міста. Путін не досягнув своїх цілей. Не зламав українців. Не переміг у цій війні. Ми зберегли Україну, і ми зробимо все, щоб здобути мир. І щоб була справедливість», – указав президент.
24 лютого 2022 року російські війська атакували територію України на всій протяжності українсько-російського кордону, а також із раніше окупованих Криму та частини Донецької й Луганської областей. Повномасштабне вторгнення стало продовженням агресії, яка розпочалася в лютому 2014 року з окупації Криму та окремих районів Донеччини та Луганщини.
Після чотирьох років масштабного збройного конфлікту Росія не контролює жодний обласний центр, крім захоплених у 2014 році, кораблі російського флоту залишили окупований Крим, перебазувавшись до Новоросійська. Станом на 24 лютого 2026 року Москва контролює менше української території, ніж на піку повномасштабного вторгнення навесні 2022 року.
Форум