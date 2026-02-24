«Чотири роки, як Путін бере Київ за три дні» – Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення

24 лютого минає «рівно чотири роки, як Путін бере Київ за три дні», сказав президент України Володимир Зеленський у зверненні до співвітчизників у четверті роковини повномасштабного російського вторгнення.

«Путін розуміє, що не здатен перемогти Україну на полі бою, і «друга армія світу» воює з багатоповерхівками й електростанціями. І зараз українці долають найважчу зиму в історії. І терор майже щоночі. І я не знаю, хто б іще таке витримав, не посипався, не похитнувся. Українці це роблять. Це велика втома, безумовно. Який іще народ може так?» – риторично запитав глава держави.

Зеленський назвав головним результатом чотирьох років опору агресії те, що «ми зберегли Україну».

«Згадуючи початок вторгнення і дивлячись на сьогоднішній день, ми маємо повне право сказати: ми захистили незалежність, ми не програли державність, Україна існує, і не лише на карті. Україна – суб’єкт міжнародних відносин. Наша столиця є, стоять Харків, Суми, Чернігів, Дніпро, Запоріжжя, Краматорськ, Одеса, Львів, інші міста. Путін не досягнув своїх цілей. Не зламав українців. Не переміг у цій війні. Ми зберегли Україну, і ми зробимо все, щоб здобути мир. І щоб була справедливість», – указав президент.

24 лютого 2022 року російські війська атакували територію України на всій протяжності українсько-російського кордону, а також із раніше окупованих Криму та частини Донецької й Луганської областей. Повномасштабне вторгнення стало продовженням агресії, яка розпочалася в лютому 2014 року з окупації Криму та окремих районів Донеччини та Луганщини.

Після чотирьох років масштабного збройного конфлікту Росія не контролює жодний обласний центр, крім захоплених у 2014 році, кораблі російського флоту залишили окупований Крим, перебазувавшись до Новоросійська. Станом на 24 лютого 2026 року Москва контролює менше української території, ніж на піку повномасштабного вторгнення навесні 2022 року.



