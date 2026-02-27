Топдипломатка Латвії пояснила, навіщо орієнтовна дата вступу України в ЄС



Під час переговорів із Євросоюзом про вступ Латвія свого часу мала орієнтовну дату, яку у Вільнюсі враховували, просуваючись на шляху до членства. Про це в інтервʼю Радіо Свобода розповіла міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

«Це допомагає мобілізувати зусилля. Ця дата може настати раніше або пізніше, але важливо мати законодавчий процес для ухвалення всього acquis (сукупність законодавства, норм, стандартів і правил ЄС – ред.), створити інституції для його впровадження, а також підготувати суспільство й бізнес», – наголосила Браже.

Посадовиця зауважує, що це значні обсяги практичної роботи, адже необхідно приводити у відповідність стандартам ЄС власні як в аграрному секторі, так і в комунальному тощо. Й це ускладнює реалізацію заклику, який озвучує до Євросоюзу Володимир Зеленський: назвати конкретну дату вступу України, інакше Путін «знайде спосіб блокувати Україну на десятиліття».

«Справа не лише в тому, щоб назвати дату і сказати: ось цей день. Потрібно виконати всю практичну підготовчу роботу», – зауважила Браже.

Відповідаючи на запитання, чи можливо визначити конкретну дату вступу України в межах потенційного мирного врегулювання, дипломатка наголосила, що «це буде рішення ЄС», і додала, що не хоче спекулювати.

Браже не стала відповідати й на запитання щодо можливості для України вступити до Євросоюзу до 2027 року. Лише зауважила, що технічна робота триває, попри політичне блокування відкриття переговорних розділів Угорщиною.

«Зараз триває підготовка всієї практичної роботи без формального відкриття переговорів – опрацювання всіх кластерів… Необхідно відповідати так званим Копенгагенським критеріям – це демократія, права людини, вільний ринок тощо. Саме над цим зараз і триває робота. По суті, йдеться про те, щоб Україна була максимально готовою на момент відкриття переговорів і змогла швидко просуватися, коли переговори розпочнуться», – резюмувала Браже.

24 лютого в річницю повномасштабного вторгнення Росії президент України Володимир Зеленський заявив, що чітка дата вступу України до Євросоюзу, що вважається частиною безпекових гарантій, є важливою частиною потенційного мирного врегулювання. Зеленський вважає, що інакше президент Росії спробує зупинити процес вступу України до ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у ексклюзивному коментарі Радіо Свобода на полях Мюнхенської безпекової конференції заявила, що членство України в ЄС традиційно розглядається як елемент безпекових гарантій і може обговорюватися в контексті майбутніх домовленостей про мир.

Одне з положень 20-пунктної мирної угоди, яка зараз обговорюється між Україною та США і між США та Росією, передбачає членство України в ЄС. За деякими даними, це членство ніби передбачається на 2027 рік.

Однак у ЄС скептичні щодо цієї дати. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос наприкінці січня заявила, що не може гарантувати вступ України до Євросоюзу до 2027 року, попри значний прогрес у переговорному процесі. Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає вступ України до ЄС найближчим часом неможливим.