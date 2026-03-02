Зеленський про намір Британії залучити експертів з України для збиття іранських дронів: напряму запитів не було

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не отримував напряму ніяких запитів щодо залучення українських експертів для збиття іранських дронів.

«Напряму ніяких запитів я не отримував ні від Британії, ні від жодного із партнерів, а також від представників Близького Сходу. Я ні з ким не розмовляв про це, тому нема про що і говорити далі, якщо чесно», – сказав Зеленський у чаті з журналістами, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

За його словами, українські оператори дронів і ППО – «дуже досвідчені люди», і Україна готова ділитися досвідом.

«Ми готові ділитися цією інформацією. Нехай до нас приїжджають наші партнери, ми можемо продовжувати це. Ви прекрасно знаєте, що на початку цієї війни ми відправляли наших хлопців, наших військових в ближні країни, в наші країни, де в нас добросусідські відносини, країни-партнери. Вони навчалися і в Німеччині, і в Британії, і в Сполучених Штатах Америки. І тому сьогодні, коли до нас звертаються саме ці країни – країни, які є нашими партнерами – і ми відкриті до того, щоб ділитися і нашим досвідом, і технологіями тощо», – сказав президент.

Водночас Зеленський наголосив, що його пріоритет як президента України – «зрозумілий». «Я сьогодні зранку мав селектор, і знов ми проговорювали, як нам краще захищати Харків, Суми, Полтаву, Дніпро, Кривий Ріг, Київ. І в нас багато різних викликів. Я знаю, чим мені займатися, і які у мене, як у президента України, пріоритети», – заявив голова держави.

Напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна залучить фахівців із України до протидії іранським безпілотниками на Близькому Сході. Він вказав на те, що іранські війська завдали удару по військовій базі в Бахрейні, «ледь не поціливши» по британському особовому складу, хоча Британія не брала участі в ударах по Ірану.

«Ми не приєднуємося до цих ударів, але ми продовжимо наші оборонні дії в регіоні. І ми також залучимо експертів з України разом із нашими власними експертами, щоб допомогти партнерам з Перської затоки збивати іранські дрони, які їх атакують», – заявив британський прем’єр. Стармер наголосив, що Лондон «засвоїв уроки» війни в Іраку і не планує приєднуватися до наступальних дій в Ірані.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю вже в першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму. У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів. Під удари потрапили не лише військові, а й цивільні цілі, як житлові будинки, готелі чи аеропорти. Також атак зазнали військові європейських країн, присутні на Близькому Сході.



