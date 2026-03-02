Ларіджані: Іран «не вестиме переговори» зі США

Керівник головного безпекового органу Ірану, Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані заявив, що Тегеран «не вестиме переговори» з Вашингтоном. Він оприлюднив цю заяву через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв продовжувати карати Іран «повною силою» американських військових.

У дописі на X удосвіта 2 березня Ларіджані заявив: «Ми не вестимемо переговори зі Сполученими Штатами. Сьогодні іранський народ захищається».

Раніше Трамп заявив у шестихвилинному відео, опублікованому на його платформі Truth Social, що війна проти Ірану може тривати чотири тижні. Він сказав, що бойові операції в Ірані «наразі тривають повною силою і триватимуть, доки не будуть досягнуті всі наші цілі».

Трамп закликав керівництво служб безпеки Ірану, включаючи Корпус вартових Ісламської революції, військових і поліцію, «скласти зброю й отримати повний імунітет або зустріти вірну смерть».

Він стверджував, що багато хто з іранських військових командирів, які не загинули, прагнуть прийняти пропозицію про імунітет і «тисячами звертаються», щоб отримати його. Деталей Трамп не навів.

Президент США сказав, що, враховуючи нове керівництво, у Тегерана все ще може бути простір для переговорів після того, як нещодавні перемовини, схоже, зайшли в глухий кут. «Вони хочуть розмовляти, але я сказав, що вам слід було розмовляти минулого тижня, а не цього тижня», – сказав Трамп 1 березня в інтерв’ю Daily Mail.

У своєму відеозверненні Трамп визнав втрату трьох американських військових у конфлікті.

Він також закликав «всіх іранських патріотів» скористатися моментом, «бути хоробрими, сміливими, героїчними» і «повернути свою країну». «Коли ми закінчимо [військову операцію], візьміть під контроль свій уряд… Це, ймовірно, буде ваш єдиний шанс на покоління», – заявив Трамп 28 лютого.

Раніше американські переговірники провели серію непрямих переговорів з іранською стороною за посередництва Оману, які на той час розглядали як спробу уникнути великого військового конфлікту. Після переговорів 26 лютого міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді заявив, що бачить «значний прогрес» й оголосив про планування подальших обговорень. Однак 28 лютого Трамп заявив, що США й Ізраїль завдали превентивних ударів по Ірану, дійшовши висновку, що Тегеран готується використати свій ракетний арсенал проти американських військ і союзників і не має наміру погоджуватися на суттєві обмеження своєї ядерної програми.

Вашингтон і Тель-Авів звинувачували Тегеран у прагненні створити атомну зброю; Тегеран стверджує, що його прагнення є мирними.

Ларіджані, головний посадовець країни з питань національної безпеки, заявив, що в Ірані створюється тимчасова рада керівництва для управління країною, доки не буде оголошено наступника верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, вбитого під час ударів разом із низкою інших представників іранського керівництва.

Іран у відповідь на удари обстрілює ракетами цілі довкола Перської затоки.