Ґроссі: МАГАТЕ не має ознак пошкодження ядерних установок у Ірані

Міжнародне агентство з атомної енергії «з тривогою» стежить за бойовими діями на Близькому сході, заявив генеральний директор агентства Рафаель Маріано Ґроссі на засіданні Ради керівників організації 2 березня.

Він повідомив, що агентство зосередилося на моніторингу радіологічних надзвичайних ситуацій, які могли виникнути внаслідок військових операцій. Регіональна мережа моніторингу безпеки перейшла в стан готовності та підтримує зв’язок із МАГАТЕ.

«Поки що в країнах, що межують з Іраном, підвищення рівня радіації вище звичайних фонових рівнів не виявлено. Щодо стану ядерних установок в Ірані, то наразі ми не маємо жодних ознак того, що будь-яка з ядерних установок, в тому числі Бушерська атомна електростанція, Тегеранський дослідницький реактор чи інші установки ядерного паливного циклу, була пошкоджена або уражена», – заявив директор агентства.





Він додав, що тривають спроби зв’язатися з іранськими органами ядерного регулювання через Центр інцидентів та надзвичайних ситуацій, але наразі вони не мають відповіді. Ґроссі висловив сподівання, що цей канал зв’язку якомога швидше відновлять.

Ґроссі вказав на те, що Іран та інші країни регіону мають робочі атомні електростанції та дослідницькі ядерні реактори, а також пов’язані з ними місця зберігання палива, що збільшує загрозу ядерній безпеці. Відтак він закликав до «максимальної стриманості у всіх військових операціях» і повернення до переговорів.

«Агентство продовжуватиме стежити за ситуацією, використовуючи свої унікальні ресурси, глибокий досвід та широку міжнародну мережу. Ми будемо повідомляти про будь-які радіологічні наслідки поточної військової діяльності та готові консультувати та підтримувати наші держави-члени у разі впливу на ядерну безпеку», – додав він.

Читайте також: Стармер: Британія залучить українських експертів до збиття дронів Ірану на Близькому Сході

Як передає Retuters, після засідання ради представник Ірану в МАГАТЕ Реза Наджафі заявив журналістам, що атаки нібито зазнав ядерний комплекс у Натанзі. Там, зокрема, розташовані два заводи зі збагачення урану.

Вранці 28 лютого ізраїльські військові завдали удару по території Ірану. Через кілька годин після того, як Ізраїль оголосив про проведення того, що він назвав «превентивним ударом», президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розпочав «масштабні бойові операції» проти Ірану.

Іранський Корпус вартових Ісламської революції відповів на удари США й Ізраїлю запуском кількох хвиль безпілотників і балістичних ракет по Ізраїлю. Іран також запустив ракети по кількох країнах Близького Сходу, де розташовані бази збройних сил США. Про вибухи повідомляли в Бахрейні, ОАЕ, Катарі й Саудівській Аравії.