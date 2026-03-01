Члени ОПЕК, Росія та інші експортери нафти домовилися наростити видобуток

Вісім держав, які входять до Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та координують політику з нею, збільшать її видобуток у квітні через порушення постачання нафти на тлі бойових дій в Ірані. Про це за підсумками засідання 1 березня повідомив сайт ОПЕК.

«Вісім країн-учасниць скасували додаткові добровільні обмеження на 1,65 мільйона барелів на день, оголошені у квітні 2023 року, та домовилися про збільшення виробництва на 206 тисяч барелів на день», – ідеться в повідомленні.

Упродовж останніх двох діб кораблі, які перевозять нафту, здебільшого уникають Ормузької протоки – критично важливого транспортного вузла, через який проходить приблизно п’ята частина всієї нафти, яка видобувається у світі.

Через це Саудівська Аравія, РФ, Ірак, Об’єднані Арабські Емірати, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман домовилися підвищити видобуток.

За підсумками торгів 27 лютого, які завершилися за кілька годин до початку операції США та Ізраїлю проти Ірану, ціни на нафту марки Brent піднялися до семимісячного максимуму, сягнувши 73 доларів за барель. Аналітики вважають, що на тлі блокування Ормузької протоки ціни на нафту можуть сягнути 100 доларів за барель.