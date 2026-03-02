Припинення Росією вогню дасть Україні можливість допомогти на Близькому Сході проти «Шахедів» – Зеленський

Україна зможе допомогти країнам Близького Сходу в захисті від іранських безпілотників «Шахед», якщо на фронті російсько-української війни вдасться досягти перемир’я хоча б на місяць, заявив президент України Володимир Зеленський у телефонному інтерв’ю Bloomberg.

«Я б запропонував наступне: лідери Близького Сходу мають чудові відносини з росіянами. Вони можуть попросити росіян запровадити місячне припинення вогню», – сказав глава української держави.

За його словами, щойно перемир'я буде укладено, «ми надішлемо наших найкращих операторів безпілотників-перехоплювачів до країн Близького Сходу». Припинення вогню також може бути оголошено на два місяці або два тижні, «щоб ми могли допомогти країнам Близького Сходу захистити цивільне населення».

Наразі про будь-яку реакцію країн Близького Сходу на ініціативу президента України не повідомлялося.

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю вже в першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів. Під удари потрапили не лише військові, а й цивільні цілі, як житлові будинки, готелі чи аеропорти. Також атак зазнали військові європейських країн, присутні на Близькому Сході.