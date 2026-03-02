Удар по союзнику. Які висновки зробить Путін із ситуації із Іраном?

Удари США та Ізраїлю по Ірану: що далі?

На що вплине смерть іранського лідера Хаменеї?

Протягом свого правління Хаменеї демонстрував відкриту непокору Сполученим Штатам, які, за його словами, прагнули повалити Ісламську Республіку та відновити залежні відносини з Тегераном. За його керівництва Іран розширив свій вплив у регіоні через так звану «вісь спротиву», мережу союзників: угруповання бойовиків, підтримуваних Тегераном, які відіграють важливу роль у стратегії протистояння Заходу, арабським опонентам і головному супернику – Ізраїлю.

Читайте тут:

Ким був Алі Хаменеї, лідер Ірану

Верховний лідер Ірану помер. Хто стане його наступником?

Як реагує Путін на смерть іранського лідера? Як сприймають події у Росії?

Очільник Росії Володимир Путін, країна якого останніми роками поглибила військові та стратегічні зв’язки з Іраном, назвав убивство верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї в результаті авіаударів США та Ізраїлю «цинічним порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права».

Як повідомляє пресслужба Кремля, у телеграмі своєму іранському колезі Масуду Пезешкіану Путін висловив свої «глибокі співчуття» щодо «вбивства» Хаменеї та кількох членів його родини «всьому народу Ірану».

«У нашій країні аятолу Хаменеї пам'ятатимуть як видатного державного діяча, який зробив величезний особистий внесок у розвиток дружніх російсько-іранських відносин, виведення їх на рівень всеосяжного стратегічного партнерства», – цитує Путіна пресслужба Кремля.

Як діятимуть США? Чи впаде режим в Ірані?

І як усе це вплине на війну в Україні?

Відповідаючи на запитання журналістів президент України Володимир Зеленський сказав:

«Мені здається на сьогодні, що Путін уже показав, який він союзник у Сирії, коли, в принципі, вони були неспроможні допомагати режиму Асада. Так само, на мій погляд, продемонстрували і зараз свою слабкість. Тобто вони як союзники нікчемні. Всі їхні сили: всі збройні сили і інші формування – вони всі знаходяться в Україні. Більше сил у них немає. А те, що відбувається в Ірані, мені здається, – це хороший сигнал, щоб Путін подивився, чим закінчується диктатура».

Читайте тут:

Кого з «друзів Кремля» Путін не врятував за чверть століття?

«Це сигнал для Путіна». Зеленський відповів на запитання про удари США по Ірану і заплановані переговори про мир в Україні

Що чекає на Дубай та Кіпр? Чи перекинеться війна на Європу?

Про це дивіться у програмі Свобода Live:

Чи буде війна в Ірані впливати на Україну та російсько-українську війну? «Дуже коротка відповідь – буде. Більш розгорнута відповідь – побачимо», каже Олександр Самарський, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ірані (2010-2014 рр).

Влив на Україну конфлікт однозначно має, проте який саме – залежить від багатьох факторів, каже посол: стійкості російського та українського керівництва.

«Те, що буде менше уваги – це однозначно. Зростуть ціни на енергоносії – зростуть невідомо наскільки. Наскільки це глибоко нас зачепить – це вже залежить не тільки від дії цих факторів, скільки від нашої стійкості і ефективності дій нашого керівництва.