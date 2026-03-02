Як велика війна на Близькому Сході може вплинути на війну Росії проти України?

Велика Британія залучить фахівців з України для протидії безпілотникам з Ірану на Близькому Сході – про це ввечері 1 березня у відеозверненні заявив прем'єр Великої Британії Кір Стармер.

Він зазначив, що нещодавні удари іранських військ по військовій базі в Бахрейні «ледь не влучили» в британський особовий склад, хоча Лондон не брав участі в ударах по Ірану.

Партнери Лондона в Перській затоці, за словами Стармера, попросили Лондон «зробити більше для їхнього захисту».

«Ми залучимо експертів із України разом із нашими власними експертами, щоб допомогти партнерам з Перської затоки збивати іранські дрони, які їх атакують», – сказав він.

2 березня президент України Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування зі ЗМІ заявив у коментарі Радіо Свобода, що «не отримував жодних прямих запитів» ні від Британії, ні від інших партнерів України на Близькому Сході. Втім, він зазначив, що Україна готова ділитися технологіями та досвідом своїх операторів дронів та ППО з країнами-партнерами.

Військова операція США та Ізраїлю проти Ірану почалася 28 лютого – в результаті неї вже підтвердилася інформація про загибель верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї та великої кількості інших високопоставлених осіб іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не тільки Ізраїль і військові об'єкти США в регіоні, але і багатьох країн-сусідів, яких в Тегерані вважають союзниками Вашингтона. Тегеран атакує не тільки військові, але і цивільні цілі – житлові будинки, готелі й аеропорти.

Від атак постраждали і військові європейських країн, які присутні в регіоні.

