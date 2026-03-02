«У них ніколи не буде ядерної зброї» – Трамп про мету операції проти Ірану

Президент США Дональд Трамп означив цілі Сполучених Штатів у війні проти Ірану і вказав, що вона триватиме «стільки, скільки потрібно». Він заявив 2 березня у Вашингтоні, що прогнозував військову операцію проти Ірану на чотири-п’ять тижнів, але вона може затягтися.

«Я говорив це із самого початку. У них ніколи не буде ядерної зброї. Вони були на шляху до того, щоб отримати його законним шляхом завдяки угоді, яку по дурості підписала наша країна», – сказав Трамп, маючи на увазі угоду 2015 року між Іраном, членами Ради безпеки ООН і Євросоюзом (ця угода передбачала часткове зняття санкцій із Тегерана в обмін на контроль за його ядерною програмою; Трамп під час своєї першої каденції оголосив про вихід США із договору, бо, на його думку, домовленості не закривали шлях Ірану до здобуття ядерної зброї).

За словами американського президента, розвиток іранської програми балістичних ракет становить колосальну загрозу для США. Трамп ще раз наголосив, що Іран не може мати ядерної зброї.

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю вже в першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів. Під удари потрапили не лише військові, а й цивільні цілі, як житлові будинки, готелі чи аеропорти. Також атак зазнали військові європейських країн, присутні на Близькому Сході.