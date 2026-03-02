Очільник Пентагону вважає, що операція проти Ірану не буде «безкінечною війною»

Військова операція США проти Ірану не перетвориться на «нескінченну війну», подібну до вторгнення до Іраку 2003 року. Про це у Вашингтоні 2 березня, на третій день операції, названої «Епічна лють», заявив міністр оборони (згідно з указом президента Дональда Трампа, який також називається військовим міністерством) США Піт Геґсет.

Геґсет зазначив, що США не планують наземного вторгнення до Ірану і не окуповуватимуть країну зі спробою побудувати там демократичні інститути, як це було в Іраку. Водночас міністр відмовився назвати терміни закінчення операції, сказавши, що рішення ухвалюватиме президент Трамп.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив, що війна «не завершиться за одну ніч», і досягнення цілей операції вимагатиме деякого часу. Він підтвердив, що до Близького Сходу прибувають нові американські підрозділи.

Президент США Дональд Трамп раніше припустив, що удари по Ірану можуть тривати впродовж чотирьох тижнів.

Метою бойових дій Геґсет назвав знищення військової інфраструктури Ірану, зокрема його флоту та ракет.

Геґсет також зазначив, що бойові дії такого масштабу не можуть обійтися без втрат. 2 березня Центральне командування Збройних сил США підтвердило загибель ще одного американського військового внаслідок іранських ударів, загальна кількість загиблих сягнула чотирьох. Кількість постраждалих американських військових зросла до 18, повідомляє CNN.

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю вже в першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів. Під удари потрапили не лише військові, а й цивільні цілі, як житлові будинки, готелі чи аеропорти. Також атак зазнали військові європейських країн, присутні на Близькому Сході.