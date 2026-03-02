Кремль каже, що зацікавлений у переговорах з Україною, на тлі повідомлень про можливий вихід РФ із процесу

У Кремлі 2 березня заявили, що Росія зацікавлена в продовженні мирних переговорів з Україною, і що Москва все ще надає перевагу досягненню дипломатичного врегулювання для припинення бойових дій.

«У нас є власні інтереси, які ми повинні захищати, і в наших інтересах продовжувати ці переговори», – сказав речник російського президента Дмитро Пєсков.

Коментуючи повідомлення голови Офісу президента України Кирила Буданова про те, що представники РФ на переговорах погодилися з гарантіями безпеки України, які планують надати США, Пєсков сказав, що Кремль не коментує зміст переговорів, але тема гарантій безпеки, за його словами, перебуває на порядку денному.

На запитання про те, чи вплинуть удари США по Ірану на мирний процес, речник Володимира Путіна відповів, що Росія продовжує цінувати посередницькі зусилля США, але вказав, що Москва довіряє лише собі й керуватиметься власними інтересами.

28 лютого агентство Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до Кремля, повідомило, що Росія розглядає можливість виходу з поточних мирних переговорів з Україною за участю США, якщо Київ не погодиться на територіальні поступки, яких вимагає Москва.

Згідно з цими анонімними джерелами, знайомими з перебігом переговорів, російські офіційні особи все більше схиляються до думки, що продовжувати мирні переговори під егідою США з Україною немає сенсу, якщо Київ не погодиться вивести війська з Донецької області. Це залишається головною російською вимогою. При цьому, як стверджується, Росія готова підписати проект меморандуму про мирну угоду, якщо Україна поступиться.

Крім того, за словами співрозмовника агентства, Росія погодиться на моніторинг перемир’я під керівництвом США і відмовиться від вимоги обмежити чисельність української армії.

26 лютого президент Володимир Зеленський припускав, що нова тристороння зустріч України, США і Росії буде на початку березня в Абу-Дабі (ОАЕ). 28 лютого на тлі ударів Ізраїлю і США по Ірану й іранських ударах на Близькому Сході Зеленський зазначив, що час і місце наступної тристоронньої зустрічі України, США і Росії будуть визначені «в залежності від безпекових обставин і реальних дипломатичних можливостей».

2 березня Зеленський заявив, що зустріч ніхто не скасовував, і вона має відбутися. У разі, якщо із організацією переговорів в Абу-Дабі виникнуть труднощі через повітряні атаки Ірану, можливі інші місця проведення зустрічі, додав він: «Думаю, що в нас є Туреччина, Швейцарія, майданчики, які вже працювали й давали можливість нам всім зустрічатися. Ми будемо точно підтримувати будь-який із цих трьох майданчиків щодо зустрічі, чекаємо на відповідь від партнерів».

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Президент США Дональд Трамп перед переговорами в Женеві 17-18 лютого заявив, що Україні варто «швидко сісти за стіл переговорів». Раніше Трамп заявляв, що, на його думку, Росія хоче укласти угоду на тлі війни в Україні.

Попри зусилля США з посередництва у припиненні війни, Росія не виявила готовності відступати від своїх жорстких вимог, які включають відмову України від територій Донбасу. У Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW. За словами аналітиків, російські чиновники сигналізують, що Росія не задовольниться лише територіальними поступками.

Тим часом, Україна наполягає на сильних гарантіях безпеки від США і європейських союзників, які допомогли б захистити її від майбутньої російської агресії.