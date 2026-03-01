«Бачу амбітні плани Московщини» – заступник голови ОП Паліса про готовність РФ до миру

Російські військові не відмовилися від планів захоплення території України включно з обласними центрами – Запоріжжям, Херсоном, Миколаєвом і Одесою, заявив в інтерв’ю телевізійному проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, відповідаючи на запитання, чи бачить він ознаки того, що Росія готується припинити війну.

«Я бачу амбітні плани Московщини. Вони не відмовилися від захоплення Донеччини. Вони все ще планують створення буферної зони на території Харківської і Сумської області. Вони розраховують максимально просунутися у Дніпропетровській і Запорізькій області і створити умови, коли вони зможуть претендувати на захоплення Запоріжжя, Херсона, Миколаєва і Одеси. Станом на зараз об'єктивно у росіян я не бачу можливостей реалізувати ці плани у найближчі шість місяців», – сказав бригадний генерал.

За словами Паліси, сили РФ за 2025 рік окупували «менше відсотка від загальної території України, уклавши більше 450 тисяч своїх військових». Він вважає, що для окупації 6 тисяч квадратних кілометрів, які перебувають під контролем України в Донецькій області, російським військовим «знадобиться орієнтовно півтора року» і «ресурс, який дорівнює величині теперішнього угруповання Збройних сил Російської Федерації на території України».

«Їм буде дуже важко це зробити. Це буде зовсім не так швидко, як вони собі хочуть», – наголосив заступник керівника Офісу президента.

Американський Інститут вивчення війни заявляє, що від кінця січня не спостерігав доказів дій українських військ у Покровську на Донеччині, «що свідчить захоплення всього міста російськими військами». При цьому, як наголосили в ISW, російські сили не змогли скористатися захопленням Покровська і досягти подальших значних оперативних успіхів, а це демонструє, «що захоплення Росією решти Донецької області не є неминучим чи невідворотним».

Генштаб ЗСУ не підтверджував захоплення Покровська російськими силами і вихід із міста українських військ.

Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські війська повністю захопили Покровськ на початку грудня 2025 року, і наголошувало, що це було критичним кроком у досягненні стратегічних цілей Росії на полі бою.

Як писав нещодавно проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ – метою, швидше за все, стануть Слов’янсько-Краматорська агломерація та/або Оріхів-Запоріжжя. Про це, зокрема, говорив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець. Також він говорив в одному з ефірів, що це може стати «лебединою піснею» Росії на фронті – у неї залишається занадто мало ресурсів для наступу, а економічні проблеми всередині РФ загострюються.

Наприкінці зими Сили оборони змогли скоригувати цей план Росії – на стику Донецької, Дніпропетровської й Запорізької областей вони розпочали контрнаступальні дії, відкинувши агресора від Покровського і ширше – від Оріхіва – зі сходу. Судячи з повідомлень Z-пабліків, наступ ЗСУ там триває.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 23 лютого заявив, що на Олександрівському напрямку від кінця січня цього року угруповання ДШВ і суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території і вісьмома населеними пунктами.