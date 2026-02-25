ГУР: українські сили повернули контроль над важливими позиціями в районі Степногірська

Головне управління розвідки Міноборони України заявляє, що українські сили провели «комплексну операцію» на Запорізькому напрямку, під час якої, зокрема, повернули контроль над важливими позиціями в районі Степногірська.

«Під час операції в умовах складної логістики і постійних спроб противника втримати позиції методом «м’ясних штурмів» бійці «Артану» (спецпідрозділу ГУР – ред.) у взаємодії з іншими підрозділами Департаменту активних дій ГУР МО України і Сил оборони України повернули контроль над важливими позиціями і значно поліпшили тактичне становище на вказаній ділянці фронту», – йдеться в повідомленні.

У ГУР додали, що важливою складовою спецоперації стало перерізання ключових логістичних артерій противника шляхом встановлення вогневого контролю над ними, а удари по логістиці й вузлах звʼязку сил РФ наразі унеможливлюють їхні штурми на вказаному напрямку.

Як заявив командир «Артану» Віктор Торкотюк з позивним «Титан», метою українських військових залишається усунення загрози прориву противника до околиць Запоріжжя.

Як писав нещодавно проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ – метою, швидше за все, стануть Слов’янсько-Краматорська агломерація та/або Оріхів-Запоріжжя. Про це, зокрема, говорив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець. Також він говорив в одному з ефірів, що це може стати «лебединою піснею» Росії на фронті – у неї залишається занадто мало ресурсів для наступу, а економічні проблеми всередині РФ загострюються.

Наприкінці зими Сили оборони змогли скоригувати цей план Росії – на стику Донецької, Дніпропетровської й Запорізької областей вони розпочали контрнаступальні дії, відкинувши агресора від Покровського і ширше – від Оріхіва – зі сходу. Судячи з повідомлень Z-пабліків, наступ ЗСУ там триває.

22 лютого угруповання Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило, що українські десантники проводять операцію на Олександрівському напрямку, щоб витіснити війська РФ за межі Дніпропетровщини.



«Основними завданнями, які стоять перед підрозділами угруповання, є зрив планів противника щодо подальшого просування у Дніпропетровській і Запорізькій областях, розгрому угруповання військ противника і витіснення його за межі адміністративного кордону Дніпропетровської області», – йшлося у повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 23 лютого заявив, що на Олександрівському напрямку від кінця січня цього року угруповання ДШВ і суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території і вісьмома населеними пунктами.