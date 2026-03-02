«Мужньо прийняв мученицьку смерть» – Лукашенко про Хаменеї

Олександр Лукашенко висловив співчуття президенту Ірану Масуду Пезешкіану у зв'язку зі смертю верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

«З глибоким болем і сумом Республіка Білорусь сприйняла трагічну звістку про смерть верховного лідера Ісламської Республіки Іран Алі Хаменеї внаслідок підступного нападу. Десятиліттями він служив народу, непохитно керуючись вірністю традиціям і відповідальністю перед майбутніми поколіннями. Його мудрість і далекоглядність здобули йому високе визнання та мали заслужений авторитет далеко за межами країни», – твердить Лукашенко.

Раніше російський колега Олександра Лукашенка Володимир Путін назвав убивство верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї в результаті авіаударів США та Ізраїлю «цинічним порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права».

Ізраїль та США заявили про смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї внаслідок ізраїльсько-американських ударів.

Тегеран 1 березня це підтвердив, повідомивши, що сьогодні буде сформовано тимчасову раду керівництва, до її складу увійдуть президент Ірану, голова судової влади та юрист з Ради вартових.



