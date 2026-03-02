ОАЕ та Катар прагнуть створити коаліцію для дипломатичного завершення конфлікту в Ірані – ЗМІ

Об'єднані Арабські Емірати та Катар приватно лобіюють союзників, щоб ті допомогли їм переконати президента США Дональда Трампа вжити заходів щодо відступу, який би скоротив тривалість військових операцій США проти Ірану, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

За словами джерел, країни прагнуть створити широку коаліцію для швидкого та дипломатичного завершення конфлікту, щоб запобігти регіональній ескалації та тривалому шоку цін на енергоносії.

Приватно як ОАЕ, так і Катар працюють над швидким покращенням своїх можливостей протиповітряної оборони, повідомили джерела, знайомі з цим питанням. Посадовці Катару та ОАЕ не відповіли на запити про коментарі.

ОАЕ звернулися до своїх союзників за допомогою у сфері протиповітряної оборони середньої дальності, тоді як Катар звернувся за допомогою у протидії атакам безпілотників, які стали більшою загрозою, ніж балістичні ракети, додали джерела. Запасів ракет-перехоплювачів Patriot Катару вистачить на чотири дні за нинішніх темпів використання, згідно з внутрішнім аналізом, з яким ознайомилися журналісти.

В оцінці ситуації Катаром, оприлюдненій Bloomberg, є застереження, що якщо судноплавні шляхи в регіоні залишаться серйозно порушеними до середини цього тижня, вони очікують більш значної реакції ринку на ціни на природний газ, ніж різке зростання в понеділок.

Агентство зауважує, що Катар припинив виробництво скрапленого природного газу на найбільшому у світі експортному об'єкті після того, як він став мішенню атаки іранського безпілотника, що призвело до зростання цін на європейський газ більш ніж на 50%.

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю у першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів. Про вибухи повідомляли в Бахрейні, ОАЕ, Катарі й Саудівській Аравії.

Під удари потрапили не лише військові, а й цивільні цілі, як житлові будинки, готелі чи аеропорти. Також атак зазнали військові європейських країн, присутні на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання Daily Mail про ймовірну тривалість операції Сполучених Штатів й Ізраїлю проти іранського режиму, заявив, що «це займе чотири тижні або менше».