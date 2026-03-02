Число загиблих під час операції проти Ірану військових США зросло до шести – командування

Центральне командування Збройних сил США, яке керує операціями на Близькому Сході, заявило ввечері 2 березня про зростання до шести числа американських військових, загиблих під час операції проти Ірану.

«Нещодавно американські сили знайшли останки двох раніше зниклих безвісти військовослужбовців на об’єкті, який був уражений під час перших атак Ірану в регіоні», – вказано в повідомленні.

Особи загиблих не розголошуватимуться упродовж доби після повідомлення найближчих родичів, відзначають у командуванні.

Сполучені Штати та Ізраїль від ранку 28 лютого здійснюють скоординовані дії проти ісламістського режиму Ірану. У Міністерстві оборони США повідомили, що вона має назву Operation Epic Fury («Операція «Епічна лють»).

Унаслідок першої хвилі ударів були вбиті верховний лідер Ірану Алі Хаменеї та інші високопосадовці іранського режиму. У відповідь іранські військові завдали ударів по Ізраїлю, американських базах у близькосхідному регіоні та по країнах, які влада Ірану вважає союзниками США.