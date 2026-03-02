Три американські винищувачі збиті дружнім вогнем над Кувейтом – військові США

Військові чиновники США повідомили, що три винищувачі розбилися в Кувейті після ураження дружнім вогнем кувейтських систем ППО, що стало першим збиттям американських літаків від початку американсько-ізраїльської війни проти Ірану на вихідних.

Усі шестеро членів екіпажу трьох винищувачів F-15 катапультувалися і спустилися на землю на парашутах, перш ніж їх знайшли рятувальники, йдеться у заяві Центрального командування США від 2 березня.

Інцидент стався близько 8-ї ранку за місцевим часом, коли винищувачі брали участь в «активних бойових діях, що включали атаки іранських літаків, балістичних ракет і безпілотників».

Раніше в своїй заяві Міністерство оборони Кувейту також повідомило про катастрофу кількох винищувачів і зазначило, що членів екіпажу виявили і доставили до лікарень. У заяві Кувейту не згадувалося про дружній вогонь як причину інциденту.

На відео, опублікованих у соціальних мережах, видно щонайменше один літак, що падає з неба, і людину, яка стрибає з парашутом над кувейтським містом Аль-Джахра.

Спільний удар США й Ізраїлю по Ірану, який Вашингтон назвав операцією «Епічна лють» і який триває третій день поспіль, призвів до загибелі щонайменше чотирьох американських військовослужбовців. Американські ЗМІ повідомляють, що троє із загиблих солдатів були частиною «підрозділу забезпечення», розгорнутого в Кувейті. Повідомляється, що в цьому інциденті щонайменше шість інших американських військовослужбовців також зазнали поранення.

Четвертий американець, як повідомлялося, помер 2 березня після того, як зазнав серйозних травм під час перших атак Ірану, повідомили чиновники. Незрозуміло, чи була ця людина поранена в Кувейті чи деінде.

Штаб-квартира П’ятого флоту ВМС США в Манамі, Бахрейн, була уражена іранськими ракетами 28 лютого.

Іран відповів на удар Ізраїлю і США, обстрілюючи американські військові об’єкти й міста довкола Перської затоки дронами і ракетами.