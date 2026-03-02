Поговорити з рідними не вдається. Іранці в Україні про ситуацію на батьківщині

В Україні проживає невелика кількість іранців. За словами керівника Всеукраїнської діаспори українських іранців Масуд Горейші, це кілька тисяч. Багато мають українське громадянство і називають себе українськими іранцями. До початку повномасштабної війни іранська молодь навчалась в українських вишах і була чисельною громадою.

Як українські іранці реагують на ситуацію в Ірані та довкола нього, зокрема на вбивство верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї? Чи вдається їм поспілкуватися із рідними?

Масуд Горейші приїхав в Україну з батьком на початку 90-x років минулого століття. Родина жила у передмісті Тегерена. Він тоді був ще маленьким хлопчаком, навчався у другому класі вже в українській школі. Його тато інженер за фахом, як лідер профспілок за права людей, змушений був покинути Іран і рятуватись від режиму. Батька Масуда катували у тюрмі для політв'язнів. Оскільки йому загрожувала смерть, і так само небезпечно було залишатися в Ірані його єдиному синові, обом допомогли виїхати в Туреччину, а звідти вже в Україну. Осіли у Києві. Батько помер більше п’яти років тому.

Востаннє Масуд Горейшлі був на батьківщині у відрядженні ще до 2014 року.

У нас лише ті, хто розуміє, що насправді відбувається»

«В Ірані у мене мама, багато племінників і братів, троє з яких ‒ чемпіони по вільній класичній боротьбі. 90% з них ‒ курди. Мама дуже віруюча людина і вона вірить, що з нею нічого не станеться. Оскільки я склав присягу Україні, я для іранського режиму є зрадником батьківщини. Тобто, мене слід повісити і кілька разів. Я роками мусів переховувати маму, щоб вона була в безпечному місці. Мої молодші сестри виїхали за кордон, вони займаються наукою», ‒ говорить український іранець Масуд Горейші.

Оскільки тривають обстріли, немає в Ірані інтернету, він не може у ці дні додзвонитися до рідних.

Масуд Горейші є громадянином України, активний діяч, займається питаннями біженців в Україні. Зокрема, у створеній ним організації об’єднав українських іранців, які працюють у різних сферах в Україні. Масуд брав участь в обох українських Майданах. А коли почалась повномасштабна війна Росії проти України вступив у Самооборону. А також організовував з іншими іранцями пікети біля посольства Ірану в Києві, протестуючи проти передачі Росії іранських «шахедів».

«В Україні проживає кілька тисяч іранців, які беруть участь у повсякденному житті, які є лікарями, будівельниками, підприємцями. Коли почалась повномасштабна війна, то іранців стало в рази менше, тому що не всі витримали і виїхали. Ми в громадську організацію не приймаємо тих, які підтримують режим Ірану. У нас лише ті, хто розуміє, що насправді відбувається», ‒ зазначає Масуд Горейші.

Масуд Горейші стежить за ситуацією на батьківщині. На його думку, було неправильним рішення опозиції Ірану закликати людей виходити на вулиці у січні 2026 року.

Тоді під час масових протестів за вказівкою Хаменеї, за різними даними, влада вбила на вулицях тисячі Правозахисні організації підтвердили понад 7 тисяч загиблих, але застерегли, що реальна кількість жертв, ймовірно, є значно більшою. За деякими оцінками, у чотири рази перевищує підтверджену цифру. У лютому президент США заявляв про 32 тисячі загиблих в Ірані під час протестів.молодих людей. «Це був цвіт нації», ‒ гірко каже Масуд Горейші.

Це, що відбувається сьогодні, спричинить розкол у країні

«Це, що відбувається сьогодні, спричинить розкол у країні. Ті, хто були за режимом, так і залишаться. Вбивства будуть надалі. Це буде як нова точка кипіння і буде ще гірше, більше важких вбивств. У нас багато історичних місць, всього цікавого. Зараз почнеться хаос, руйнування, Ормузька протока закрита (Ормузька протока ‒ ключовий морський шлях що з'єднує Перську затоку з Індійським океаном, через який проходить нафта – ред.). Це понесе економічні наслідки.

Люди хочуть змінити цей режим, але, на жаль, народ з порожніми руками, йому потрібна зброя, щоб не бути вбитим самому», ‒ каже український іранець Масуд Горейші.

Ненависть накипала роками

Шість-вісім іранців на сьогодні проживають у Харкові. Про це розповів Радіо Свобода Мегрдад Пурхосейн ‒ голова всеукраїнської діаспори іранського народу «Персеполіс». Він проживає у Харкові з 1994 року.

Іранський народ готовий на все, лише б не було цього режиму

Спершу в Україну приїхав на навчання його старший брат. Мегрдад Пурхосейн приїхав з батьками його провідати і вже в Україні він дізнався, що в Ірані його подали у розшук. Так іранець залишився в Україні. Згодом, коли всі підозри щодо нього були зняті, він бував в Ірані щороку по кілька днів. Востаннє перед пандемією.

«Я просто їздив туди, зустрічався з друзями і родичами . Там у мене матуся, близькі родичі. Зараз з ними сконстатуватись це проблема, тому що вимикають зв'язок. Немає взагалі інтернету. У кого є Старлінк, то їм веселіше. Але дуже небезпечно зараз ним користуватися, бо одразу ісламський суд звинувачує у шпигунстві на користь Ізраїлю. А ще може бути смертна кара», ‒ розповів Мегрдад Пурхосейн.

За його словами, чимало іранців радіє, що вбито верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї:

«Це, мабуть, дивно для європейців, і для українців, що можна радіти, коли на країну напали інші армії. Але ми ж пам'ятаємо, весь світ бачив, як жорстко терористичний режим вбивав молодих іранців на вулицях Тегерана і інших міст. Досі немає точно підтверджених цифр цих вбивств. Трамп обіцяв допомогти людям і зараз виконує свої обіцянки. Іранський народ готовий на все, лише б не було цього режиму. Ненависть до цієї влади накипала дуже довго, з дитинства, мабуть, на рівні ДНК в іранців»

Як повідомляло Радіо Свобода, деякі іранці радіють, а деякі оплакують загибель лідера Ірану після атаки США та Ізраїлю 28 лютого, про це свідчить відео з вулиць Тегерана.

Пурхосейн ще не отримав українського громадянства. Всі документи подав до початку повномасштабної війни. Дав собі слово залишатися в Україні, але чи повернеться в Іран колись, коли там зміниться керівництво?

У мене мрія, щоб українці і іранці стали дуже близькими

«Це дуже для мене важке питання. Я люблю Україну, Харків, але також і свою батьківщину. Не знаю. Але у мене освіта пов'язана з туризмом. Мабуть, я стану туроператором і буду продавати тур у вільний Іран, щоб українці побачили Іран. У мене мрія, щоб українці і іранці стали дуже близькими. Бо є багато спільного. І ця дружба буде дуже міцна, я вважаю, і між державами, і між народами. Тоді я і Україну, і Іран буду мати одночасно у своїй душі.

Вже немає ніяких компромісних варіантів для іранців, або всі готові вмирати, або знищити режим. Інакше не буде життя. Не буде і країни взагалі», ‒ зауважив Мегрдад Пурхосейн.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Іранці святкують та оплакують смерть аятоли Алі Хаменеї













Рідні сидять вдома

Понад десять років проживає в Києві іранець Ехсан Хейрі. Він приїхав в Україну з батьком, який сюди привозив сухофрукти і родина надалі цим займається. У Тегерані живуть дідусь, бабуся, а також є тітки, дядьки Ехсана Хейрі.

«Востаннє я був в Ірані вісім років тому і мені не сподобались дуже сумні обличчя людей. Вони працюють 24/7. Там немає розвитку і це я побачив. Багато молодих людей банально не можуть заробляти. Вони живуть у Тегерані, інших містах», ‒ говорить Ехсан Хейрі.

Щодня він намагається додзвонитися з рідними в Ірані, але немає з ними зв’язку. Десять днів тому у розмові вони йому розповіли, що у них все гаразд, але настрої у людей не дуже добрі, що іранці налаштовані проти влади, але бояться виходити на вулиці, бо дуже багатьох людей вбивають.

Я почав переживати за родичів, коли почув про удари на Іран

«Тому зранку купили продукти і скоріше додому повертаються ‒ почув від рідних. Дідусь і бабуся прожили війну з Іраком Ця війна тривала з 1980 по 1988 роки., тому вони якось так спокійніше до всіх тих вибухів ставляться. Я почав переживати за родичів, коли почув про удари по Ірану, але, водночас, відчув радість, бо це означає запах свободи, який люди так чекали», ‒ каже український іранець.

Уся родина Мазіара Міана живе в Ірані, як і його друзі. Вони мешкають по різних містах. Інтернет відключений, каже, але вдалося здзвонитися по мобільному зв’язку.

Люди радіють, що наносять удари по тих, хто вбив молодь на вулицях міст

«Всі чекають. Принц Реза Пехлеві, лідер іранської опозиції, попросив людей залишатися вдома, не виходити на вулиці, ховатись і дочекатись, коли цей етап активних бойових дій пройде. Тому люди зараз так і роблять. Вони залишаються вдома. Весь світ облетіли відео, як люди радіють, що вбито Хаменеї. З дахів будинків скандують проти режиму, люди танцюють на вулицях. Це все було в першу ніч, коли атаки були ще не такі інтенсивні, як зараз. Люди радіють, що наносять удари по тих, хто вбив молодь на вулицях міст. Відбувається звільнення народу Ірану. Ми всі чекали, коли прийде допомога. Дональд Трамп сам обіцяв, всі пам'ятають його слова, що допомога прийде. Ось вона і прийшла», ‒ каже Мазіар Міана.

Мазіар Міан двадцять років живе в Україні. Приїхав сюди у 2006 році. Навчався в Харкові, працював і залишився. Тут створив власну сім’ю. Нині живе у Києві і має власну компанію архітектурного дизайну.

«Я себе усвідомлюю і відчуваю українцем так само, як іранцем. Більше свого життя живу в Україні. Тому це моя країна і я себе відчуваю українцем. Створив тут робочі місця. У мене була можливість поїхати в Європу. В Нідерландах живе моя сестра. Але моє рішення залишатись в Україні. Тут моя сім’я, мої друзі», ‒ говорить український іранець.

Мазіар Міан брав участь у протестах біля іранського посольства в Києві і разом з іншими іранцями засудив допомогу Ірану Росії. Якщо поїду в Іран, каже він, то лише відвідати рідних і друзів, а також показати своїй дружині батьківщину.