Два дрони уразили посольство США в Ер-Ріяді – саудівське Міноборони

Посольство Сполучених Штатів у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді зазнало удару безпілотниками, повідомила пресслужба саудівського Міністерства оборони на початку доби 3 березня.

За першими оцінками відомства, в будівлю влучили два безпілотники, на місці спалахнула невелика пожежа.

«Будівля зазнала незначних пошкоджень», – додає речник Міноборони.

Згодом представник відомства Туркі аль-Малікі звітував про перехоплення восьми дронів поблизу Ер-Ріяду та Ель-Харджу.

Посольство США в Саудівській Аравії заявило, що його дипломатична місія в країні не працюватиме у вівторок. Всі заплановані та екстрені прийоми скасовані, для співробітників дипломатичних установ у містах Джидда, Ер-Ріяд і Дагран діє сповіщення про самоізоляцію за місцем проживання. Цей же заклик посольство озвучило для громадян США в країні.





«Уникайте посольства до подальших повідомлень через напад на об’єкт. Ми продовжуємо обмежувати необов’язкові поїздки до будь-яких військових об’єктів у регіоні», – повідомляє пресслужба.

Напередодні Державний департамент США закликав своїх співгромадян залишити країни Близького Сходу з міркувань безпеки.

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю у першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів. Про вибухи повідомляли в Бахрейні, ОАЕ, Катарі й Саудівській Аравії.

Під удари потрапили не лише військові, а й цивільні цілі, як житлові будинки, готелі чи аеропорти. Також атак зазнали військові європейських країн, присутні на Близькому Сході.



