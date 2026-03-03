ISW: Росія може компенсувати втрати доходів від нафти за рік через дії Ірану

Загроза від Ірану для суден, які проходять транзитом через Ормузьку протоку, спричиняє значні стрибки світових цін на нафту, зазначає американський Інститут дослідження війни у звіті від 2 березня.

За оцінкою аналітиків, якщо ці стрибки триватимуть, вони можуть «відкотити назад зниження доходів Росії від нафти протягом року».

ISW посилається, зокрема, на ціни на ф’ючерси на сиру нафту марки Brent, які 2 березня сягнули піку в 82,37 долара за барель, порівняно з 73 доларами на момент закриття ринку 27 лютого – безпосередньо перед американо-ізраїльськими ударами по Ірану. На момент написання звіту ф’ючерси торгувалися на рівні близько 78 доларів.

Аналітики зазначають, що повідомлення про іранські удари по кількох нафтових танкерах, пов’язаних зі Сполученими Штатами та Великою Британією, а також погрози Корпусу вартових ісламської революції суднам, які проходять через протоку, призвели до скорочення судноплавства в Перській затоці щонайменше на 33% на 1 березня.





Ціни на нафту, ймовірно, продовжать зростати найближчими днями через ситуацію на Близькому Сході, водночас різні прогнози передбачають різке зростання цін до 90-100 доларів за барель.

ISW нагадує, що Росія традиційно покладалася на доходи від нафти та газу для фінансування своєї війни проти України. Але доходи від енергоносіїв неухильно знижувалися протягом 2025 року, і російська влада очікує, що вони продовжать падати у 2026-му. Москва мусила вдатися до інших способів отримання доходів, таких як продаж золотого запасу та підвищення податку на додану вартість (ПДВ), щоб компенсувати зниження доходів від нафти та газу.

Інститут наводить заяву російського видання «Коммерсант» від 1 березня, за якою Росія може збільшити видобуток нафти після послаблення обмежень ОПЕК+ з 1 березня на три відсотки до 10,9 мільйона барелів на день цьогоріч після того, як видобуток нафти впав до 9,1 мільйона барелів на день у 2025 році. Скорочення видобутку могли спричинити українські удари по російській нафтовій інфраструктурі.

«Стійкі високі ціни на нафту можуть утримати Росію на плаву в економічному плані та дозволити їй фінансувати свою війну в Україні в середньостроковій перспективі. Однак малоймовірно, що Іран зможе запровадити успішну та необмежену блокаду Ормузької протоки достатньо довго, щоб Росія отримала довгострокову вигоду від поточного зростання цін на нафту», – підсумовують автори звіту.

1 березня вісім держав, які входять до Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та координують політику з нею, домовилися збільшити її видобуток у квітні через порушення постачання нафти на тлі бойових дій в Ірані.

За підсумками торгів 27 лютого, які завершилися за кілька годин до початку операції США та Ізраїлю проти Ірану, ціни на нафту марки Brent піднялися до семимісячного максимуму, сягнувши 73 доларів за барель. Аналітики вважають, що на тлі блокування Ормузької протоки ціни на нафту можуть сягнути 100 доларів за барель.