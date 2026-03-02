Дрони СБУ уразили військові й нафтові об’єкти в Новоросійську – джерело

Нічна атака на Новоросійськ у Краснодарському краю в РФ була операцією Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України, повідомило Радіо Свобода джерело у відомстві 2 березня.

За повідомленням, безпілотники підрозділу СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони «влаштували яскраву «бавовну» на військових і нафтових об’єктах порту «Новоросійськ», які залучені у війну проти України».

Попередньо, відомо про ураження:

військових кораблів

радару наведення 30Н6Е2 комплексу С-300 ПМУ-2 «Фаворит»

ЗРГК «Панцир-С2»

шести з семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі «Шесхаріс»

За даними співрозмовника журналістів, від ночі в порту триває масштабна пожежа.

«Цей термінал є одним із найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні РФ. Він забезпечує паливом російські угруповання, які воюють в Україні», – зазначив він.

Джерело в службі додає, що кожна така операція СБУ безпосередньо впливає на здатність Росії вести бойові дії та отримувати надходження до бюджету від нафти.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Вночі проти 2 березня російська влада заявляла про атаку безпілотників на Новоросійськ, через яку були постраждалі та пошкодження житлових будинків. Водночас телеграм-канал ASTRA на основі аналізу відео очевидців припустив, що пожежа тривала в зоні, де розташований місцевий нафтоналивний термінал «Шесхаріс».

«Шесхаріс» – це нафтоналивний комплекс найбільшої у світі нафтотранспортної компанії, російської державної «Транснефти», яка перебуває під санкціями західних країн. Українські війська, зокрема, завдавали удару по ньому в листопаді 2025 року.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



