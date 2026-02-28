Сили оборони уразили передовий пункт управління російської дивізії та низку логістичних об’єктів – Генштаб

Сили оборони України уразили передовий пункт управління російської дивізії та низку логістичних об’єктів, йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«Уражено склад пально-мастильних матеріалів мотострілецького полку у районі н.п. Новоамвросіївське та склад боєприпасів окремої мотострілецької бригади у районі н.п. Амвросіївка (окупована частина Донеччини)», – зазначили у командуванні.

Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, на окупованій частині Херсонщини уражено наступні логістичні об’єкти РФ: склади матеріально-технічного забезпечення мотострілецького та інженерно-саперного полку і районі н.п. Каланчак, а також складу пально-мастильних матеріалів окремої бригади МТЗ у районі н.п. Мирне.

«Вчора (27 лютого – ред.) Сили оборони уразили передовий пункт управління 127-ї мотострілецької дивізії противника у районі н.п. Орлинське (окупована частина Донеччини). Також завдано ураження по районах зосередження живої сили ворога у районах Дронівки (Бєлгородська область РФ), Родинського Донецької області та н.п. Березове на Дніпропетровщині», – зазначили у ЗСУ.

З огляду на бойові дії Радіо Свобода не може підтвердити наведені дані з незалежних джерел. Російська сторона дані про втрати переважно не коментує.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».