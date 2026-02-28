Зеленський запровадив санкції проти 10 російських транспортно-логістичних підприємств

Український лідер Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти 10 російських транспортно-логістичних підприємств, які доставляють вантажі на окуповані території, йдеться у відповідному указі №212/2026, оприлюдненому на сайті Офісу президента.

Відомо, що від санкції потрапили приватні російські компанії, які доставляють речі силам РФ і у зворотному напрямку. Крім того, до пакету увійшли підприємства, що працюють на окупованих територіях, використовуючи захоплену інфраструктуру «Укрпошти».

Під санкції потрапили також і поштові оператори, які в обхід санкцій утворили канали так званого паралельного імпорту товарів подвійного призначення (електроніка, дрони), йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.

«Особлива роль поштових сервісів полягає в доставці мікроелектроніки з-за кордону. Ненормально, коли з Німеччини можна відправити поштою мікрочіп у Москву. Санкції спрямовані й на обмеження цих каналів постачання. Відповідна інформація вже у партнерів», – зазначив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.