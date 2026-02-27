В ОП заявили про активну комунікацію з Китаєм щодо припинення поставок РФ «деяких ключових речей»

Україна постійно інформує Китай про випадки обходу РФ санкцій, про знахідки китайських компонентів у ракетах і дронах, чи станків на заводах, повідомив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

«Стосовно проблемних країн є номер один і є всі інші. Номер один – не важко здогадатися, це КНР. З одного боку, дуже добре, і ми це щиро цінуємо, що вони не постачають зброю до Росії. З іншого боку, чи настільки відрізняються від поставок зброї ті поставки критичних компонентів, з яких потім збираються дрони або інші засоби ураження? Багато з ними ведемо роботи, вкладаємо сил в це, постійно інформуємо їх про випадки обходу санкцій, про знахідки китайських компонентів у ракетах і дронах, чи станків на заводах», – сказав він в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За словами Власюка, є деякі фактичні результати, зокрема, «нам показали припинення роботи окремих енергетичних компаній, які потрапили під наші санкції, пов’язані з купівлями російської нафти».

Він також зазначив, що війська РФ збільшили кількість використання Mesh-модемів, які дозволяють операторам управляти дроном в режимі реального часу.

Власюк каже, що Mesh-модеми, які вироблені в Китаї – це не товари військового призначення, це такий формальний великий аргумент з боку Китаю.

«З іншого боку, якщо з однієї тисячі поставлених з Китаю Mesh-модемів у Росію, 99 буде використано в «Шахедах», в нашому розумінні – це де-факто військове призначення. Тому ми з цієї точки зору активно комунікуємо з Китаєм, щоб хоча б деякі ключові речі припинили постачати», – додав радник.

У лютому після зустрічі з главою МЗС Китаю Ван Ї у Мюнхені міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна не має підтверджених фактів постачання Китаєм летальної зброї Росії.

У квітні минулого року президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні стало відомо про постачання Китаєм військових товарів до Росії, зокрема йшлося про порох й артилерію. Офіційний Пекін назвав їх голослівними звинуваченнями: «Китай ніколи не постачав летальну зброю будь-якій зі сторін конфлікту і суворо контролює товари подвійного призначення. Китай рішуче виступає проти голослівних звинувачень та політичних маніпуляцій», – сказав представник МЗС Китаю Лінь Цзянь.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Китай публічно декларує нейтральну позицію та закликає сторони до переговорів. Незважаючи на це, із боку західних країн регулярно звучать заяви про те, що Пекін підтримує російський військово-промисловий комплекс. Зокрема, розвідка Естонії заявляла, що Китай допомагає Росії у виробництві військових безпілотників, постачаючи критично важливі західні компоненти. Згідно з її доповіддю, Росія отримує близько 80 відсотків таких компонентів із Китаю.







