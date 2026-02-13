Після зустрічі з Ван Ї Сибіга заявив, що Україна не має фактів постачання Китаєм летальної зброї РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна не має підтверджених фактів постачання Китаєм летальної зброї Росії.

«За даними нашої розвідки, Китай не постачає зброї до Російської Федерації напряму. Таких фактів у нас немає. Можливо, були виявлені якісь моменти. Фактів постачання летальної зброї до Росії у нас немає», – сказав Сибіга в коментарі Радіо Свобода.

Але, як зазначив міністр, окремі китайські компанії постачають продукцію подвійного призначення до Росії. Київ порушує це питання у діалозі з Пекіном.

Сибіга також нагадав, що Китай нині є торговельним партнером №1 для України – у 2025 році товарообіг сягнув 21 млрд доларів, зазначивши, що Київ зацікавлений у подальшому розвитку «цього треку взаємовигідної співпраці».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Мюнхен зустрівся з главою МЗС Китаю Ван Ї. За словами Сибіги, під час зустрічі він повідомив, що внаслідок недавнього російського ракетного удару була атакована одна з китайських компаній у Чернігівській області. Він також висловив сподівання на активнішу роль Китаю у наближенні справедливого миру, подякувавши за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Як повідомили у МЗС Китаю, Ван Ї привітав нещодавній інтенсивний прогрес у різних діалогах щодо української кризи (так Пекін називає війну РФ проти України. Пекін заявив про готовність підтримувати зв’язок з Україною та співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоб відігравати «конструктивну роль у досягненні якнайшвидшого політичного вирішення кризи».

У квітні минулого року президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні стало відомо про постачання Китаєм військових товарів до Росії, зокрема йшлося про порох й артилерію. Офіційний Пекін назвав їх голослівними звинуваченнями: «Китай ніколи не постачав летальну зброю будь-якій зі сторін конфлікту і суворо контролює товари подвійного призначення. Китай рішуче виступає проти голослівних звинувачень та політичних маніпуляцій», – сказав представник МЗС Китаю Лінь Цзянь.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Китай публічно декларує нейтральну позицію та закликає сторони до переговорів. Незважаючи на це, із боку західних країн регулярно звучать заяви про те, що Пекін підтримує російський військово-промисловий комплекс. Зокрема, розвідка Естонії заявляла, що Китай допомагає Росії у виробництві військових безпілотників, постачаючи критично важливі західні компоненти. Згідно з її доповіддю, Росія отримує близько 80 відсотків таких компонентів із Китаю.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США й інші західні країни запровадили проти РФ низку санкцій, спрямованих на зниження здатності Москви вести війну, перекривши доступ до західних технологій. Однак Росія продовжує знаходити способи для обходу санкцій, їй вдається отримувати іноземні компоненти.