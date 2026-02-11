ISW: Росія може посилити зусилля з обходу санкцій, щоб отримати верстати для виробництва танків і артилерії

Американський Інститут дослідження війни відреагував на звіт української розвідувальної групи Frontelligence Insight про виробництво важкої військової техніки в Росії.

«Здатність Росії купувати іноземні верстати, незважаючи на західні санкції, як повідомляється, дозволяє їй збільшити виробництво танкових та артилерійських стволів – ключового стримувального фактора для оборонно-промислової бази Росії», – йдеться в звіті ISW.

Аналітики звернули увагу на виявлені Frontelligence Insight дані про закупівлі, за якими Росія модернізує завод № 9 «Уралмаш». Він виробляє стволи для самохідних гаубиць «Коаліція» та «Мста», а також для низки російських танків, в тому числі Т-14 «Армата», Т-90 та модернізованих Т-62 та Т-72.

За висновками групи, Росія вирішила, що не може компенсувати свою залежність від іноземних верстатів для своєї оборонно-промислової бази, а документи планування свідчать про її впевненість у власній здатності купувати ці верстати, попри західні санкції.

ISW вказує на те, що складність Росії з придбанням іноземних верстатів історично обмежувала її виробництво військової техніки, в тому числі танкових та артилерійських стволів. За повідомленнями, на жовтень 2024 року Росія могла виробляти близько 50 артилерійських стволів на рік, що обмежувало її спроможність виробляти нові та обслуговувати існуючі артилерійські системи.

«Росія не змогла виробляти танки та артилерійські системи, щоб компенсувати втрати цих систем в Україні, але успішні схеми уникнення санкцій можуть дозволити Росії збільшити темпи виробництва та, зокрема, модернізації артилерійських систем», – йдеться в звіті.

Інститут констатує, що виробництво Росією точних верстатів, необхідних для її ОПК, скоротилося за останні 30 років, і Росія все більше покладається на Китай для отримання цих верстатів.

«Росія, ймовірно, продовжить активізувати свої зусилля з обходу санкцій, щоб купувати іноземні верстати як для своїх короткострокових, так і для довгострокових зусиль із озброєння, що підкреслює критичну важливість західних санкцій у протидії цим зусиллям та стримуванні російської військової машини», – підсумовують автори звіту.

За останніми даними українського Генштабу, армія Росії втратила за час повномасштабної війни проти України 11 661 танків та 37 148 артилерійських систем. Російська влада не оприлюднює дані про втрати техніки.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США й інші західні країни запровадили проти РФ низку санкцій, спрямованих на зниження здатності Москви вести війну, перекривши доступ до західних технологій. Однак Росія продовжує знаходити способи для обходу санкцій, їй вдається отримувати іноземні компоненти.



