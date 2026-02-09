«Бойові голуби» і донька Путіна. Чи справді Росія розробляє біодрони?

Ще задовго до окупації Криму і початку гібридної збройної агресії Росії проти України російські державні медіа, політики і представники влади почали поширювати усіма доступними каналами (телебачення, радіо, інтернет, закордонне мовлення)дезінформаційні меседжі про те, що в Україні діють «біолабораторії Пентагону». Після 2014 року ці інформаційні вкиди лише посилилися. Такі сюжети навіть з'являлися в українських медіа, на який Росія мала вплив Голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук контролював проросійський медіахолдинг «Новини», що включав «112 Україна», NewsOne та ZIK, а пізніше «Перший незалежний» та UkrLive. Офіційно власником телеканалів був соратник Медведчука Тарас Козак.

Також Медведчук вказував у своїй майновій декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1». Це встановили журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (проєкт Радіо Свобода). Відповідно до інформації, яку вказав Віктор Медведчук у своїй майновій декларації, його дружина телеведуча Оксана Марченко – кінцева бенефіціарна власниця компанії Bolvik Ventures Ltd із Британських Віргінських островів.

2 лютого 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака, а також восьми юридичних осіб: це телеканали «112 Україна», NewsOne, Zik, а також регіональні мовники каналу «112 Україна».через кума Путіна Віктора Медведчука. Огляд цих сюжетів і спростування поширюваних ними тез робив ресурс StopFake.

Особливо багато вигаданих звинувачень проти України у розробці біологічної і хімічної зброї поширювалося Росією (аж до трибуни ООН) на початку повномасштабної війни. Кількість фейків про українських «заражених птахів», «заражених комарів», «бойових голубів» у соцмережах російською і українською мовами, а також в англомовному сегменті – зашкалювала.

В Україні багато на цю тему жартували, але, як неодноразово підтверджувала сучасна історія, однією із усталених практик Кремля є звинувачувати інших у тому, що Росія робить сама.

І от наприкінці 2025 року російська компанія–розробник Neiry Group (ГК Neiry – лідер у галузі розробки та застосування нейротехнологій та нейропродуктів у Росії), яка спільними проєктами пов'язана із донькою очільника Росії Катериною Тихоновою, повідомила, що імплантує голубам чипи в мозок, щоб перетворити їх на дистанційно керовані біодрони.

Інформацію про це зібрала телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее время», створена Радіо Свобода.

Але спочатку нагадаємо у кількох цитатах, як російські державні діячі з високих трибун звинувачували у таких діях Україну.

Ось кілька тез, які озвучували для російської і міжнародної аудиторії посадовці Росії:

Ігор Конашенков, речник Міноборони РФ (10 березня 2022 року)

Під час свого брифінгу офіційний представник Міністерства оборони Росії заявив про нібито існування в Україні проєкту «з поширення хвороб через мігруючих птахів»:

«Згідно з документами, американська сторона планувала вести в Україні у 2022 році роботи щодо патогенів птахів, кажанів та рептилій з подальшим переходом до вивчення можливості перенесення ними африканської чуми свиней та сибірської виразки... Особливий інтерес викликала детальна інформація про реалізацію США на території України проєкту з вивчення перенесення патогенів дикими перелітними птахами, що мігрують між Україною та Росією, іншими сусідніми країнами».

Джерело: ТАСС

Василь Небензя, постпред РФ в ООН (11 березня 2022 року)

Вже наступного дня після заяв Міноборони Росії, на засіданні Ради Безпеки ООН представник РФ Небензя озвучив «деталі цих досліджень», згадавши конкретні види птахів:

«За наявними даними, в українських лабораторіях проводилися експерименти з вивчення можливості поширення небезпечних інфекцій за допомогою мігруючих птахів... Було вивчено понад 140 контейнерів із ектопаразитами кажанів – блохами та кліщами... Також вивчалися умови, за яких поширення захворювань набувало б неконтрольованого характеру і завдавало б максимальних економічних збитків».

Джерела: Офіційний протокол засідання ООН (Документ S/PV.8991), відео виступу на офіційному каналі UN Web TV:(початок виступу РФ з 00:08:30), стенограма на сайті Постпредства РФ при ООН)

Пізніше у російських провладних медіа та соцмережах наратив про «мігруючих птахів» трансформувався у термін «бойові голуби».

Ігор Кирилов, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ (17 березня 2022 року)

На спеціальному брифінгу щодо «військово-біологічної діяльності США в Україні» Кирилов надав «докази» того, що птахів планували використовувати для ударів по території Росії:

«Метою проєкту UP-4 було вивчення можливості поширення особливо небезпечних інфекцій через мігруючих птахів... Нами встановлено факти відлову птахів, випущених із заповідника «Асканія–Нова» в Херсонській області... За нашими оцінками, метою цих досліджень було створення способу поширення смертельних патогенів».

Джерела: офіційна публікація Міноборони РФ, архівна копія презентації із «картами міграції птахів»

Ці заяви стали частиною масштабної дезінформаційної кампанії про «біолабораторії», яку світова наукова спільнота та ООН офіційно визнали безпідставною:

Представник Організації Об’єднаних Націй (ООН) з питань роззброєння та посол США в ООН відкинули звернення Росії до Ради безпеки із закликом розслідувати «військову біологічну діяльність» США в Україні. Звинувачення, висунуте МЗС Росії 27 жовтня 2022 року, є «чистою вигадкою без будь-яких доказів», заявила посол США Лінда Томас-Грінфілд у Раді безпеки. Вона також сказала, що ні Україна, ні США не мають програм виготовлення біологічної зброї.

у Раді безпеки. Вона також сказала, що ні Україна, ні США не мають програм виготовлення біологічної зброї. Представниця ООН з питань роззброєння Ідзумі Накаміцу під час того ж засідання заявила, що «ООН не відомо про жодні програми біологічної зброї в Україні».

під час того ж засідання заявила, що «ООН не відомо про жодні програми біологічної зброї в Україні». Світові вчені пояснили, що проєкти з вивчення міграції птахів є стандартними екологічними дослідженнями (наприклад, для моніторингу пташиного грипу), які проводяться в усьому світі, включаючи саму Росію.

Але ось, наприкінці 2025 року в Росії з'являються повідомлення про те, що російські компанії працюють над перетворення голубів на дрони, і що вже, нібито, у листопаді були проведені перші випробування.

Донька Путіна і бойові голуби

Російський стартап імплантує голубам чипи в мозок, щоб перетворити їх на дистанційно керовані біодрони. Принаймні так стверджує російська компанія–розробник Neiry Group. Голубів-дронів нібито уперше випробували 25 листопада минулого року – птахи з імплантованими нейроінтерфейсами здійснили випробувальний політ із лабораторії та назад.

Деталі зібрав створений Радіо Свобода телеканал «Настоящее время».

Згідно з пресрелізами, таких птахів стартап виробив уже десятки — нібито для можливого використання з метою моніторингу, наприклад, огляду промислових та екологічних об’єктів, або під час пошуково–рятувальних операцій. Голубами з чипом у мозку керує оператор, завантажуючи птаху польотне завдання, як у звичайні безпілотники. Завдяки нейростимуляції окремих зон мозку птах сам «хоче» пересуватися в потрібний бік, ідеться на сайті компанії.

Окрім голубів, компанія експериментує з пацюками та коровами – на перших відпрацьовували керування тваринами через чип у мозку, а другим його встановлювали для збільшення надоїв.

За даними науково–популярного видання T–Invariant, за час свого існування компанії вдалося залучити близько мільярда рублів інвестицій. 360 млн рублів.

У компанію вклав фонд Національної технологічної ініціативи – це НКО РФ, створена постановою Дмитра Медведєва за дорученням Володимира Путіна.

У створенні компанії брало участь Агентство стратегічних ініціатив РФ , головою наглядової ради якої є Володимир Путін.

, головою наглядової ради якої є Володимир Путін. Ще один помітний інвестор Neiry – фонд «Восход». Його створив «Інтеррос» олігарха Володимира Потаніна.

Катерина Тихонова

Також стартап спільними проєктами пов’язаний із Інститутом Штучного інтелекту МДУ, який очолює молодша донька Путіна – Катерина Тихонова. У ньому діють чотири лабораторії, одна з яких – «Розробка інвазивних нейроінтерфейсів» – займається технологіями подвійного призначення.

Лабораторією керує кандидат біологічних наук Василь Попков. Він брав участь в експериментах Neiry з пацюками.

Засновник компанії – Олександр Панов – у своєму телеграм-блозі нарікає, що так звану «СВО» в Україні Росія веде «занадто ніжно», і ділиться думками про перетворення на біодрони – людей:

Один із моїх наступних проєктів, пов’язаний із продажем людей державі

«Один із моїх наступних проєктів, про який я давно думаю, пов’язаний із продажем людей державі. Деталями я поділюся після пілоту, але одразу попереджаю, що там усе екологічно, соціально, православно і гуманно, без ніяких там клонів! Базова теза у цього стартапу проста – у зв’язку з падінням народжуваності будь-якій державі потрібні люди. Нашій особливо»

Чи справді можна говорити, що компанія приступила до розробки бойових голубів? Навіщо російській владі виділяти на це гроші? Про це запитали редактора науково–популярного видання T–invariant Олександра Сергєєва:

– Якщо узагальнювати все, що ми знаємо про компанію Neiry, чи можна говорити, що компанія буквально приступила до розробки бойових голубів?

– Офіційно – ні, тому що вони кажуть, що у нас тільки для мирних цілей і так далі.

Ну, взагалі–то кажучи, чи багато бойового, так би мовити, спорядження може нести голуб? Грамів 30 приблизно може нести разом із обладнанням, яке ним керує. Тому саме про бойових голубів, напевно, говорити не можна. А ось для розвідувальних ціле можна використовувати. Яка різниця, що оглядає – ЛЕП чи лінію фронту.

Інша справа, що до реального застосування, швидше за все, досить далеко.

І проблема тут у тому, що і керування – це ще тільки–тільки відпрацьовується. І головне, це не настільки виявиться зручним, зрештою.

Можливо, у живого організму трохи більше здатності обходити перешкоди, продовжувати рух навіть тоді, коли, наприклад, втрачено зв’язок. На практиці ж потрібно десь цих голубів утримувати, за ними треба доглядати, з ними треба вміти поводитися. Вони можуть іноді й відволікатися та не підкорятися якимось сигналам. Це все не так просто.

Я не думаю, що це насправді проривна технологія військового рівня. До речі, не така вже й проривна. Керувати голубами – перші експерименти були ще років 20 тому в Китаї. А іншими тваринами – пацюками – вміли керувати набагато раніше.

Знамениті експерименти, коли пацюкам вживлювали електроди, якими вони стимулювали власний центр задоволення в мозку. Після цього вони тиснули на педаль сотні разів і протягом години відмовлялися від їжі, і вмирали від голоду. Ці експерименти проводилися досить давно, і зі стадії експериментів так і не вийшли, хоча їм десятиліття вже.

Зараз тут бачиться більше не нейротехнічної сторони справи (хоча вона там безумовно є, щось вони там зроблять і там кваліфіковані люди працюють, і напевно будуть якісь цікаві результати, і, напевно, якісь є. Є, наприклад, зйомки, де видно, як цей голуб там сідає праворуч чи ліворуч, коли йому там дають кнопочкою команди).

У цьому більше етичних питань, ніж технічних.

По–перше, це, звичайно, як каже той самий Панов, який усією цією справою керує, він зміг залучити в нейротехнічну галузь, у галузь нейронауки небачені тут у Росії гроші. Тобто це величезні кошти за мірками цієї галузі науки.

– Він так каже чи це дійсно факт, і його компанія справді отримує гроші від Інституту штучного інтелекту МДУ, яким керує Катерина Тихонова?

– Від Інституту штучного інтелекту МДУ вони навряд чи можуть отримувати багато грошей. Звідти вони скоріше отримують наукову підтримку, тобто фахівців, можливо, обладнання. А гроші вони отримують від фонду Потаніна, від Національної технологічної ініціативи і так далі.

І так, дійсно йдеться про великі – про сотні мільйонів [рублів], можливо, навіть про великі сотні мільйонів [рублів], що тяжіють до мільярда [рублів]. Не зовсім зрозуміло прямо на цю компанію Neiry, тому що там насправді група компаній.

Яка частина дістається саме тій компанії, яка займається ось цими експериментами?

Є відомості про те, що витрати за 2024 рік були близько 150 млн [рублів]. Це ж не один рік усе триває. Тож гроші великі крутяться. А що робиться з великими грошима, коли вони потрапляють у галузь, де великих грошей ніколи не було. Це завжди певне питання, тому що дуже важко масштабувати наукові дослідження одразу в багато разів.

Ймовірно, там і побічні якісь напрямки є, компанії групи Neiry займаються випуском звичайного медичного обладнання.

Тобто насправді просто потрібно зазначити, це великі гроші, які в цій галузі з’явилися досить несподівано.

А другий момент стосується скоріше етики самих цих досліджень.

У принципі, в науковій спільноті йдуть досить великі суперечки, дискусії щодо того, наскільки етично взагалі керувати тваринами, нав’язувати їм якісь рухи, і до якої міри це гуманне поводження, тобто ми ніби просто йому радимо цьому голубові, а йому самому подобається туди летіти, куди сказали.

А до якої міри це вплив прямий на моторні зони головного мозку: якби він і не хоче туди летіти, але не може не летіти?

– Чим ви поясните, якщо це не військова сфера, інтерес – навіщо російській владі та Потаніну виділяти на це гроші?

– Потрібно створювати враження екстремального надможливого розвитку науки. У цій галузі є певні фантазії, є людина, яка з такими нелюдськими фантазіями в це вривається і каже, що ми працюємо заради великої ідеї, значить, заради Путіна, який житиме 200 років, пише він у тому ж самому пості. І під цю справу велика наука. І там дійсно працюють серйозні вчені.

І створити враження, що під виглядом справжньої великої науки, великих грошей рухаються якісь такі надлюдські ідеї, це, загалом, у дусі сучасного російського керівництва. Це подобається. Це красиво. Життя як гра. Двіжуха така. У нас є двіжуха на фронті, а є двіжуха в науці. Як Слава Путіну!

На початку повномасштабної війни 11 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський сказав:

«Російські пропагандисти сьогодні помітно пожвавішали. І дуже старалися. Напевно, для того, щоб прикрити злочини своєї армії в Україні. Злочини проти Маріуполя. Проти Донбасу. Проти Харкова. Проти десятків інших міст. Прикрити новими звинуваченнями. Новими-старими фейками. Вони звинувачують нас, знову нас, що ми нібито розробляємо біологічну зброю, нібито готуємо хімічну атаку. Мене це дуже непокоїть, бо не раз ми переконувалися: хочеш дізнатися про плани Росії – подивися, у чому Росія звинувачує інших. Послухайте, розгін таких звинувачень у російських ЗМІ сам собою показує, що це вони на таке здатні. Російські військові, російські спецслужби показують, що вони цього хочуть. Вони вже робили такі речі у інших країнах»