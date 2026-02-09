ГУР назвало 21 розробника дронів у Росії – більше половини з них не під санкціями

Головне управління розвідки України 9 лютого оприлюднило дані про 21 російське підприємство, причетне до виробництва безпілотників для війни проти України.

Дані про компанії, залучені до розробки та виробництва таких безпілотних систем, були оновлені на сторінці War&Sanctions.

Серед доданих компаній:

ТОВ «Агентство цифрового развития» – розробник і виробник лінійки вантажних БПЛА «Сварог», які використовувалися підрозділами морської піхоти противника для забезпечення окупаційних сил на островах у дельті Дніпра на Херсонщині

підприємства групи «Аеро-хіт» – розробник і виробник FPV-дронів «Велес», що належать так званому сенатору РФ від окупованої Херсонської області Костянтину Басюку та отримують державне фінансування з бюджету РФ

КБ «Мікроб» – розробник однойменної серії FPV-дронів, а також компанія «Площадь», яке створює для них системи автопілота та машинного зору

«Понад половина з них досі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції, що дозволяє агресору безперешкодно отримувати технології, комплектуючі та фінансування», – зазначає розвідка.

ГУР закликала включити ці підприємства до світових «чорних списків» відповідального бізнесу, фінансових установ та експортного контролю. За твердженням розвідки, санкційний тиск на Росію та контроль за дотриманням санкцій необхідно посилювати:

«Досвід, який російська армія та виробники озброєнь здобувають сьогодні на полі бою в Україні, завтра може бути використаний росією та її союзниками – Іраном і КНДР – у нових війнах проти цивілізованого світу».

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США й інші західні країни запровадили проти РФ низку санкцій, спрямованих на зниження здатності Москви вести війну, перекривши доступ до західних технологій. Однак Росія продовжує знаходити способи для обходу санкцій, їй вдається отримувати іноземні компоненти.



