Суд ЄС дозволив конфіскувати ввезені з Росії автомобілі

Автомобілі, ввезені з Росії на територію Євросоюзу з порушенням санкцій, можуть конфіскувати влада країн ЄС, навіть якщо вони призначені для особистого користування. Про це йдеться в рішенні, яке ухвалив Суд Євросоюзу щодо суперечки між громадянином Росії, який проживає в Дюссельдорфі, та німецькими митними органами.

Згідно з судовими документами, у січні 2023 року росіянин придбав автомобіль у Росії, зареєстрував його на своє ім’я та в травні того ж року в’їхав на ньому до Польщі. З території Польщі машину без номерних знаків перевезли до Дюссельдорфа. При спробі зареєструвати автомобіль у Німеччині митні органи наклали на нього арешт, пославшись на санкції ЄС.

Суд зазначив, що ввезення будь-яких товарів із Росії, включених до переліку заборонених, є порушенням санкційного режиму. У цьому разі митні органи не зобов’язані встановлювати, чи приносила кожна конкретна угода дохід Російської Федерації.

Окремий дозвіл на ввезення в ЄС окремих підсанкційних товарів для особистого користування на автомобілі не поширюється. Європейський суд також заявив, що до таких випадків не застосовуються поправки до регламенту санкцій, внесені в грудні 2023 року. Ці зміни допускають ввезення окремих заборонених товарів із Росії для особистого користування фізичних осіб, які в’їжджають до ЄС.

Про випадки арешту автомобілів із російськими номерами під час в’їзду до Німеччини їхні власники стали повідомляти ще влітку 2023 року. У липні того ж року німецька митниця роз’яснила, що ввезення пасажирських автомобілів із Росії до Євросоюзу заборонене, а в понятті «ввезення» йдеться про будь-яке переміщення товару, включно зі звичайною поїздкою автомобілем.

Єврокомісія раніше зазначала, що в’їзд росіян до країн ЄС на власних автомобілях, зареєстрованих у Росії, розцінюється як заборонений імпорт.