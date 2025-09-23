У Польщі затримали 20 осіб у справі про продаж близько 600 автівок класу люкс до Білорусі та РФ в обхід санкцій

Польські силовики затримали 20 осіб у справі про продаж близько 600 автомобілів класу люкс до Білорусі та Росії в обхід санкцій, повідомляє Центральне бюро розслідувань поліції Польщі.

За версією слідства, всі вони були організованою злочинною групою, яка з 2021 по 2025 рік діяла в Польщі, Чехії, Литві, Німеччині та інших європейських країнах. Її члени використовували підставні компанії, які своєю чергою створювали інші фірми, що дозволяло їм проводити операції та приховувати свою злочинну діяльність.

Вони купували автомобілі класу люкс у автосалонах, включаючи BMW, Mercedes, Porsche, Lexus та Range Rover. Потім автомобілі перепродавалися іншим компаніям та розподілялися між покупцями в країнах ЄС. Звідти вони перевозилися назад до Польщі та продавалися до Росії та Білорусі, переважно через білоруські, азербайджанські та казахстанські компанії.

Крім того, компанії, підконтрольні членам угруповання, за даними поліції, отримали необґрунтоване повернення ПДВ на суму понад 40 мільйонів злотих (11 мільйонів доларів).

Їм висунуті звинувачення в керівництві та участі в організованій злочинній групі, виписці фіктивних рахунків-фактур ПДВ більш ніж на 17 мільйонів злотих (3 мільйони доларів), відмиванні грошей та ухиленні від санкцій, запроваджених проти Росії та Білорусі. Двоє з 20 затриманих відправлені під варту на три місяці.

Під час обшуку силовики вилучили їхні активи, ювелірні вироби та готівку в різних валютах. Крім того, заморожені кошти на банківських рахунках підозрюваних на понад 10 мільйонів злотих (2,7 мільйона доларів).