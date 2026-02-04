«Регулярно здійснюється ротація». У ГУР повідомили, як РФ використовує військових із КНДР проти України

Північнокорейські військові перебувають на території Курської області Росії, допомагаючи РФ вести війну проти України, зокрема здійснюють атаки по прикордонних українських громадах і здобувають досвід, який передають всій армії КНДР, заявляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Під командуванням росіян солдати армії КНДР, зокрема, ведуть вогонь зі ствольної артилерії і реактивних систем залпового вогню, виконують завдання з аеророзвідки, артилерійської розвідки, коригують удари РСЗВ. Фокус на оволодінні безпілотними технологіями і здобуття досвіду ведення сучасної війни – характерна риса й одна з ключових цілей участі армії КНДР у російсько-українській війні», – йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, у межах домовленостей Москви і Пхеньяна регулярно здійснюється ротація військовослужбовців КНДР, дислокованих у Курській області РФ.

«За весь час із початку участі північнокорейського контингенту у війні проти України до КНДР вже повернулися близько трьох тисяч солдатів – навчених і досвідчених. Більшість із них стають військовими інструкторами, аби передати здобуті навички ведення війни ХХІ століття на всю армію КНДР», – кажуть у ГУР.

Південнокорейська розвідка (NIS) восени 2025 року повідомляла, що Північна Корея з вересня направила до Росії близько 5 тисяч військовослужбовців-будівельників, як очікується, «для відновлення інфраструктури». Також повідомлялось, що майже 10 000 північнокорейських солдатів розміщені поблизу російсько-українського кордону, де вони виконують «обов’язки з безпеки».

Від жовтня 2024 року, за даними розвідки, Північна Корея направила до Росії приблизно 13 тисяч своїх військовослужбовців. Вони брали участь у боях здебільшого на території Курської області РФ, куди у серпні 2024 року увійшли українські війська. Декілька північнокорейців потрапили в полон до ЗСУ.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті в липні заявив, що Росія і Північна Корея, схоже, намагаються використовувати більш приховані способи створення шляхів, зокрема через трудову міграцію, через які громадяни КНДР можуть потрапити до російської армії.

Багатостороння група з моніторингу санкцій, до якої входять 11 країн, оприлюднила наприкінці травня звіт, в якому вказала, що Північна Корея від вересня 2023 року поставила Росії понад 20 тисяч контейнерів із боєприпасами, сприяючи таким чином російським ударам по Україні, зокрема по критично важливій інфраструктурі.

Пхеньян і Москва, які в листопаді 2024 року ратифікували договір про всеосяжне стратегічне партнерство, заперечують поставки зброї, проте у квітні КНДР підтвердила участь північнокорейських військ у бойових діях проти українських сил у Курській області Росії.