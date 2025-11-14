ГУР: Росія хоче залучити 12000 робітників КНДР до складання «Шахедів» в Алабузі

Головне управління розвідки Міноборони України заявляє, що до кінця 2025 року Росія планує залучити до 12 000 робітників з Північної Кореї на підприємствах особливої економічної зони «Алабуга» в Татарстані, де виробляють «Шахеди».

У ГУР нагадують, що саме в «Алабузі» виготовляють далекобійні дрони типу Shaded/Герань, якими російська армія завдає ударів по Україні.

«Для обговорення деталей продажу робочих рук, наприкінці жовтня в міністерстві закордонних справ РФ відбулась зустріч місцевих урядовців з представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company, відповідальної за пошук і підбір корейських працівників», – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, імпортній робочій силі Москва обіцяє платити приблизно 2,5 долари США за годину роботи, а зміна для працівників триватиме щонайменше 12 годин.



Такі заходи свідчать про поглиблення стратегічної співпраці між двома диктатурами для продовження агресивної війни проти України, резюмують в ГУР.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Південнокорейська розвідка (NIS) раніше повідомляла, що Північна Корея з вересня направила до Росії близько 5 тисяч військовослужбовців-будівельників, як очікується, «для відновлення інфраструктури». Також повідомлялось, що майже 10 000 північнокорейських солдатів розміщені поблизу російсько-українського кордону, де вони виконують «обов’язки з безпеки».

Від жовтня минулого року, за даними розвідки, Північна Корея направила до Росії приблизно 13 тисяч своїх військовослужбовців. Вони брали участь у боях здебільшого на території Курської області РФ, куди у серпні 2024 року увійшли українські війська. Декілька північнокорейців потрапили в полон до ЗСУ.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті в липні заявив, що Росія і Північна Корея, схоже, намагаються використовувати більш приховані способи створення шляхів, зокрема через трудову міграцію, через які громадяни КНДР можуть потрапити до російської армії.

Багатостороння група з моніторингу санкцій, до якої входять 11 країн, оприлюднила наприкінці травня звіт, в якому вказала, що Північна Корея від вересня 2023 року поставила Росії понад 20 тисяч контейнерів із боєприпасами, сприяючи таким чином російським ударам по Україні, зокрема по критично важливій інфраструктурі.

Пхеньян і Москва, які в листопаді 2024 року ратифікували договір про всеосяжне стратегічне партнерство, заперечують поставки зброї, проте у квітні КНДР підтвердила участь північнокорейських військ у бойових діях проти українських сил у Курській області Росії.







