Розвідка Південної Кореї: з вересня КНДР направила до Росії близько 5 тисяч військовослужбовців-будівельників

Північна Корея з вересня направила до Росії близько 5 тисяч військовослужбовців-будівельників, як очікується, «для відновлення інфраструктури», повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на розвідувальну службу Південної Кореї (NIS).

Ці дані після брифінгу NIS оприлюднив південнокорейський законодавець Лі Сон Квен. За його словами, також майже 10 000 північнокорейських солдатів розміщені поблизу російсько-українського кордону, де вони виконують «обов’язки з безпеки», а також «додатково 1000 інженерів були спрямовані на знешкодження наземних мін».

У вересні розвідувальна служба Південної Кореї повідомила, що, за її даними, Північна Корея втратила вбитими приблизно дві тисячі військовослужбовців, яких відправила до Росії для участі у війні проти України.

Від жовтня минулого року, за даними розвідки, Північна Корея направила до Росії приблизно 13 тисяч своїх військовослужбовців. Вони брали участь у боях здебільшого на території Курської області РФ, куди у серпні 2024 року увійшли українські війська. Декілька північнокорейців потрапили в полон до ЗСУ.

Розвідка Великої Британії 15 червня зазначила, що північнокорейські війська, найімовірніше, зазнали понад шість тисяч загальних втрат особового складу у бойових операціях проти українських військ у Курській області Росії, що становило понад половину від приблизно 11 тисяч військовослужбовців КНДР, розгорнутих там початково.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті в липні заявив, що Росія і Північна Корея, схоже, намагаються використовувати більш приховані способи створення шляхів, зокрема через трудову міграцію, через які громадяни КНДР можуть потрапити до російської армії.

Багатостороння група з моніторингу санкцій, до якої входять 11 країн, оприлюднила наприкінці травня звіт, в якому вказала, що Північна Корея від вересня 2023 року поставила Росії понад 20 тисяч контейнерів із боєприпасами, сприяючи таким чином російським ударам по Україні, зокрема по критично важливій інфраструктурі.

Пхеньян і Москва, які в листопаді 2024 року ратифікували договір про всеосяжне стратегічне партнерство, заперечують поставки зброї, проте у квітні КНДР підтвердила участь північнокорейських військ у бойових діях проти українських сил у Курській області Росії.

