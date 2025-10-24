Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

КНДР: Кім заклав фундамент музею на честь учасників війни РФ проти України

Під час церемонії початку будівництва
Під час церемонії початку будівництва

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заклав фундамент музею на честь військових КНДР, які брали участь у війні Росії проти України.

Північнокорейське державне агентство ЦТАК опублікувало текст виступу Кім Чен Ина на відповідній церемонії, в якому він заявив, що дружба КНДР і Росії досягла «історичного піку», загартувавшись «в полум’ї кривавих битв».

Церемонія відбулася у Пхеньяні 23 жовтня.

Військовослужбовці КНДР, як визнали Пхеньян і Москва, брали участь у боях на території Росії – у Курській області.

У церемонії закладення фундаменту музею взяли участь керівники партійних структур і державних відомств КНДР, а також посол Росії Олександр Мацегора і співробітники російського посольства.

Лідер КНДР, як мовиться в повідомленні, «взяв до рук лопату на знак початку будівництва».

За словами Кім Чен Ина, саме 23 жовтня 2024 року остання група північнокорейських військових вирушила на війну.

У серпні Кім нагородив північнокорейських військових за участь у боях у Курській області РФ, він також зустрівся з сім’ями загиблих. Офіційно втрати не розкривалися. За оцінками розвідок Південної Кореї і країн Заходу, загальні втрати КНДР могли становити кілька тисяч осіб, у тому числі близько двох тисяч вбитих.

Про участь північнокорейських військових у боях на території України не повідомлялося.

Північна Корея стала єдиною країною, яка офіційно направила свій контингент для участі у війні на боці Росії.

