КНДР: Кім заклав фундамент музею на честь учасників війни РФ проти України

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заклав фундамент музею на честь військових КНДР, які брали участь у війні Росії проти України.

Північнокорейське державне агентство ЦТАК опублікувало текст виступу Кім Чен Ина на відповідній церемонії, в якому він заявив, що дружба КНДР і Росії досягла «історичного піку», загартувавшись «в полум’ї кривавих битв».

Церемонія відбулася у Пхеньяні 23 жовтня.

Військовослужбовці КНДР, як визнали Пхеньян і Москва, брали участь у боях на території Росії – у Курській області.

У церемонії закладення фундаменту музею взяли участь керівники партійних структур і державних відомств КНДР, а також посол Росії Олександр Мацегора і співробітники російського посольства.

Лідер КНДР, як мовиться в повідомленні, «взяв до рук лопату на знак початку будівництва».

За словами Кім Чен Ина, саме 23 жовтня 2024 року остання група північнокорейських військових вирушила на війну.

У серпні Кім нагородив північнокорейських військових за участь у боях у Курській області РФ, він також зустрівся з сім’ями загиблих. Офіційно втрати не розкривалися. За оцінками розвідок Південної Кореї і країн Заходу, загальні втрати КНДР могли становити кілька тисяч осіб, у тому числі близько двох тисяч вбитих.

Про участь північнокорейських військових у боях на території України не повідомлялося.

Північна Корея стала єдиною країною, яка офіційно направила свій контингент для участі у війні на боці Росії.