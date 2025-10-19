Гротеск і карикатура: як Північна Корея зображає загибель українських військових

У столиці Росії Москві відкрилася нова виставка мистецтва Північної Кореї – на цей раз присвячена союзництву країни з Росією. Деякі пропагандистські витвори там зображають і бойові дії у Курській області – зокрема розстріли та загибель військових ЗСУ від рук північнокорейців, які воювали в цьому регіоні на боці армії РФ.

Відкриття виставки під назвою «Пліч-о-пліч», покликаної «підкреслити десятиліття співпраці між Москвою та Пхеньяном», відбулося 13 жовтня. На ній представлені експонати, що датуються від періоду Корейської війни 1950-х років і до сьогодні, коли ці дві країни укріпили співпрацю в умовах їх дипломатичної ізоляції.

Серед експонатів – серія малюнків олівцем, що зображають північнокорейські війська під час бойових дій проти Збройних сил України у Курській області Росії.

Професор Б.Г. Мун, знавець північнокорейського мистецтва із Джорджтаунського університету, розповів Радіо Свобода, що в Північній Кореї «малювання війни олівцем залишається одним з найпопулярніших видів мистецтва». Іноді ці ілюстрації стають основою для більш складних пропагандистських робіт.

За словами професора Муна, пропаганда Північної Кореї використовує зображення насильства як простий «спосіб переконати, що солдати воюють за націю. Конкретно в цьому випадку – за Росію, свого сильного союзника».

Виставка «Пліч-о-пліч» відкрилася майже одразу після іншої північнокорейської пропагандистської виставки в Москві, що завершилася лише за 3 дні до відкриття нової експозиції. На ній також були представлені картини з солдатами КНДР, які разом армією РФ воюють проти України.

Якщо на попередній виставці були лише «натяки» на бої північнокорейських солдатів з українськими військовими, то на новій «Пліч-о-пліч» вже експонують моторошні зображення загибелі бійців ЗСУ, схожі на комікс.

На деяких малюнках українські військові зображені гротескно та карикатурно – як на пропагандистських ілюстраціях часів Другої світової війни.

На виставці також представлені, як там зазначають, воєнні реліквії – зокрема листи з плямами крові та щоденник з діркою від кулі. Попри те, що на експозиції відкрито демонструють зображення насильства, вона доступна для відвідувачів будь-якого віку.