Путін у Кремлі зустрівся з головною дипломаткою Північної Кореї

Президент Росії Володимир Путін прийняв у Кремлі головну дипломатку Північної Кореї, коли російські війська продовжували наступ на сході України.

Північнокорейські ЗМІ повідомили, що міністерка закордонних справ Чхве Сон Хуей обговорила «багато майбутніх проєктів для постійного зміцнення та розвитку» двосторонніх відносин, а також передав Путіну «братерську повагу» лідера Кім Чен Ина. Інших подробиць не надано.

Північна Корея стала ключовим прихильником майже чотирирічного вторгнення Росії в Україну, відправивши артилерію, ракети та війська своєму більшому сусіду. Пхеньян у відповідь отримав російські військові технології та економічну допомогу.

Візит Чхве відбувається на тлі того, що Росія намагається підтримувати рівень набору військ на тлі зростаючих втрат та зниження фінансових стимулів. Минулого тижня Росія заявила, що прагнутиме використовувати резервістів для захисту цивільної інфраструктури після зростання кількості атак українських далекобійних безпілотників.

Такий крок потенційно дозволить Москві вивільнити більше військ для боротьби на фронті, де вона зазнає значних втрат, прагнучи захопити добре захищену українську територію. Повідомляється, що Росія також прагне завербувати більше іноземних бойовиків, щоб заповнити прогалину.

Читайте також: Розвідка Південної Кореї: КНДР втратила у війні РФ проти України 2000 військових убитими

Північна Корея на сьогодні є найбільшим постачальником іноземних військ для Росії, відправивши, як повідомляється, минулого року 11 000 військовослужбовців, щоб допомогти Москві витіснити українські сили з Курської області Росії. Північнокорейські ЗМІ не повідомили, чи обговорювала Чхве відправку більшої кількості військовослужбовців до Росії.