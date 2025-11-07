Делегація РФ провела в КНДР нові переговори щодо участі північнокорейців у війні проти України

Північнокорейська влада підтвердила приїзд до КНДР делегації російських військових на чолі з заступником міністра оборони. У повідомленні північнокорейського інформаційного держагентства ЦТАК сказано, що міністр оборони КНДР Но Гван Чоль 6 листопада прийняв у Пхеньяні делегацію військово-політичного управління Збройних сил Росії на чолі із заступником міністра оборони Віктором Горемікіним.

«Переговори пройшли у дружній обстановці», йдеться в повідомленні ЦТАК. У них взяли участь заступник начальника головного політичного управління Корейської народної армії Пак Єн Іль, заступник міністра закордонних справ КНДР Кім Чон Гю та посол Росії Олександр Мацегора.

Також Горемикін та інші члени російської делегації зустрілися з представниками головного політичного бюро армії КНДР та обговорили «розширення та поглиблення двосторонніх відносин під стратегічним керівництвом глав держав двох країн», повідомляє ЦТАК.

Південнокорейська розвідка (NIS) раніше повідомляла, що за результатами цих переговорів до Росії буде направлено до п’яти тисяч північнокорейських військових. Вона наголошувала, що з вересня спостерігає «ознаки розгортання Північчю додаткових військ для надання допомоги Росії у війні з Україною» та підготовку їх до перекидання до Росії. За даними розвідки в Сеулі, в першу чергу йдеться про будівельні війська та саперів: імовірно, вони будуть виикористані в розмінуванні територій і в проєктах з відновлення інфраструктури.

Про те, що очільник КНДР Кім Чен Ин схвалив рішення надіслати до Курської області для розмінування та відновлення шість тисяч північнокорейців, у тому числі одну тисячу саперів, заявляв у червні за підсумками візиту до КНДР секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу.

З жовтня 2024 року Північна Корея надіслала близько 15 тисяч своїх військовослужбовців для участі у війні з Україною на боці Росії, а також допомогла Росії зброєю (снарядами та артилерійськими установками). У вересні Національна розвідувальна служба США (NIS) заявила, що, за оцінками, у боях у Курській області загинули близько двох тисяч північнокорейських військовослужбовців.

Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР був підписаний президентом Росії Володимиром Путіним та Кім Чен Ином у червні 2024 року в Пхеньяні. Він включає, зокрема, пункт про військову допомогу в разі агресії проти однієї зі сторін. Саме після підписання цього договору північнокорейських військових відправили на фронт до Курської області, кілька районів якої тоді були захоплені українськими військовими.



