ООН відкинула звинувачення Росії в діяльності біолабораторій США в Україні

Представник Організації Об’єднаних Націй (ООН) з питань роззброєння та посол США в ООН відкинули звернення Росії до Ради безпеки із закликом розслідувати «військову біологічну діяльність» США в Україні.

Звинувачення, висунуте МЗС Росії 27 жовтня, є «чистою вигадкою без будь-яких доказів», заявила посол США Лінда Томас-Грінфілд у Раді безпеки. Вона також сказала, що ні Україна, ні США не мають програм виготовлення біологічної зброї.

Заступник верховного представника ООН з питань роззброєння Адедеджі Ебо також заявив, що ООН «не знає» про будь-яку програму біологічної зброї в Україні. Ебо сказав, що його попередник Ізумі Накаміцу інформував Раду безпеки в березні та знову в травні з цього приводу, і ООН не відомо про такі програми біологічної зброї. Він також сказав, що Організація Об’єднаних Націй не має ні мандату, ні технічних можливостей для розслідування цієї заяви.

Раніше РФ надіслала Раді безпеки ООН проєкт резолюції щодо створення комісії для розслідування «діяльності біолабораторій США в Україні», а також скаргу щодо такої діяльності.