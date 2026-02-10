FT: ЄС готує заборону на всі криптовалютні операції з Росією

Єврокомісія має намір повністю заборонити криптовалютні транзакції з Росією, щоб позбавити Москву можливості обходити санкції за допомогою активів поза традиційною банківською системою. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на внутрішній документ Європейської комісії.

Згідно з матеріалами, Брюссель розглядає запровадження масштабної заборони на роботу всіх криптовалютних платформ, створених у Росії. У Єврокомісії вважають, що точкове включення окремих компаній у списки санкцій не дає ефекту, оскільки на їхньому місці швидко з’являються нові структури. При цьому влада ЄС стверджує, що російські криптоплатформи використовуються для торгівлі товарами, які застосовуються у війні проти України.

Запропонований захід передбачає повну заборону на будь-яку співпрацю з російськими постачальниками послуг у сфері криптоактивів, а також на використання платформ російського походження для перекладу та обміну криптовалют. Метою кроку називається посилення ефективності режиму санкцій.

У жовтні 2025 року Євросоюз запровадив 19-й пакет санкцій проти Росії, який вперше стосувався криптовалютних платформ та операцій з цифровими активами. Зараз європейська влада готує щодо Москви вже 20-й пакет обмежень.

На цьому тлі очільниця європейського дипломатичного відомства Кая Каллас заявила, що має намір запропонувати перелік поступок, які Європа має вимагати від Росії в межах можливого врегулювання війни проти України. За словами Каллас, «для ухвалення рішення потрібна згода європейців», і умови мають висуватися саме Москві, а не Києву.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що всім сторонам конфлікту доведеться вдатися до поступок. Водночас у ЄС визнають відсутність єдиної стратегії діалогу з Росією, але наголошують на необхідності координації дій із Україною та США.

Росія наполягає на завершенні війни на умовах, які в Європі називають неприйнятними.