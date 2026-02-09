ЄС готує санкції проти портів у Грузії та Індонезії через роботу з російською нафтою – Reuters

Європейський Союз запропонував запровадити санкції щодо портів Кулеві (Грузія) та Каримун (Індонезія) через операції з російською нафтою, повідомило 9 лютого агентство Reuters. Про це йдеться у документі, який підготували Єврокомісія та Європейська служба зовнішніх зв’язків.

Якщо Євросоюз затвердить запропоновані санкції, європейським компаніям та приватним особам заборонять здійснювати операції з двома згаданими портами.

Як зазначає Reuters, ЄС у межах санкцій проти Росії вперше запропонував запровадити заходи проти портів третіх країн.

Євросоюз готує 20-й пакет санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Його планують схвалити до четвертої річниці від дня початку цього вторгнення, 24 лютого. За даними Reuters, 20-й пакет передбачатиме заборону імпорту з РФ металів, також ЄС прагне заборонити імпорт солі, аміаку, гальки, кремнію тощо.

6 лютого Європейська комісія представила 20-й пакет санкцій проти Росії через її неспровоковану агресію проти України. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, новий пакет санкцій охоплює енергетику, фінансові послуги та торгівлю, зорема, щодо енергетики запроваджується повна заборона на морські перевезення російської сирої нафти.

Також Єврокомісія пропонувала включити до списку санкцій ще 20 російських регіональних банків і посилити експортні обмеження новими заборонами на товари та послуги – «від гуми до тракторів і послуг кібербезпеки, вартістю понад 360 мільйонів євро».

Попередній, 19-й пакет санкцій Євросоюз затвердив наприкінці жовтня 2025 року. Він був спрямований на скорочення доходів Росії від енергетики, посилення фінансового тиску та контроль за обходом обмежень через треті країни.