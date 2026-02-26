США продовжили терміни для продажу закордонних активів «Лукойла»

Сполучені Штати продовжили термін укладання угод із продажу закордонних активів нафтової компанії «Лукойла» до 1 квітня – це випливає з документа Управління контролю за закордонними активами Мінфіну США (OFAC).

Ліцензія OFAC дозволяє компаніям вести переговори про купівлю активів та проводити операції, необхідні для підготовки та оформлення угод із ними.

Раніше агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що США уповільнюють продаж закордонних активів «Лукойлу», щоб чинити тиск на Росію в рамках мирних переговорів щодо України.

За словами співрозмовника Reuters, Мінфін США продовжив дію документа, щоб сприяти «досягненню угоди, яка підтримає зусилля президента Трампа щодо позбавлення Росії доходів, необхідних їй для підтримки військової машини».

Читайте також: Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського НПЗ в Ухті – за 1750 кілометрів від кордону

Джерело додало, що будь-яка угода вимагає, щоб усі виручені від продажу активів «Лукойлу» кошти були заморожені на рахунку, що знаходиться під юрисдикцією США. За словами іншого джерела, угода все ще може бути укладена незалежно від мирної угоди.

У січні стало відомо, що російська нафтова компанія «Лукойл» уклала угоду про продаж своїх закордонних активів американському інвестиційному фонду Carlyle.

«Лукойл» оголосив про намір продати свої закордонні активи після запровадження санкцій США в жовтні 2025 року. Компанія володіє трьома нафтопереробними заводами в Європі, частками у нафтових родовищах у Казахстані, Узбекистані, Іраку, Мексиці, Гані, Єгипті та Нігерії, а також сотнями роздрібних заправних станцій у всьому світі, у тому числі в США.

Спочатку про намір купити закордонні активи «Лукойлу» заявляла швейцарська компанія Gunvor, пов’язана з другом Володимира Путіна Геннадієм Тимченком. Проте вона відмовилася від своїх планів після того, як Мінфін США дав зрозуміти, що не схвалить цю угоду – принаймні до закінчення бойових дій, які веде Росія в Україні.



