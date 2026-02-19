СБУ повідомила про арешт активів російського бізнесмена Зарубіна на понад 50 млн гривень

В Україні заарештували активи російського бізнесмена Вадима Зарубіна, якого підозрюють у фінансуванні російської агресії – про це 19 лютого повідомила Служба безпеки України, яка збирала доказову базу в справі.

За повідомленням СБУ, йдеться про 13 об’єктів комерційної нерухомості та корпоративні права на вісім видобувних компаній в Україні на загальну суму понад 50 мільйонів гривень. Серед найбільших активів Зарубіна служба називає завод абразивів у Кіровоградській області.

«Арешт не дозволить йому «переписати» вище назване майно на підставних осіб, щоб уникнути подальшої націоналізації в дохід України», – заявляє СБУ.

Відомство наводить підсумки розслідування, за якими Зарубін регулярно перераховував частину прибутків підконтрольних підприємств на потреби російських збройних угруповань:

«За матеріалами справи, найбільші «спонсорські» видатки він спрямовував на придбання позашляховиків, безпілотних систем та паливно-мастильних матеріалів для армії країни-агресора. Для виведення коштів до РФ після початку повномасштабної війни фігурант використовував мережу підконтрольних компаній».

Російському підприємцю повідомили про підозру у фінансуванні дій, вчинених для насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Стаття передбачає 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.





СБУ додає, що фігурант перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Публічої позиції Зарубіна щодо арешту майна немає.

У січні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів спростив процедуру продажу санкційного майна громадян Росії. За її словами, такі активи мають працювати на відбудову України.

Верховна Рада створила Фонд ліквідації наслідків збройної агресії в жовтні 2022 року. Передбачається, що джерелом наповнення фонду будуть націоналізовані кошти та продаж націоналізованого майна.