Прокуратура передала АРМА 43 тонни підсанкційного іранського каучуку

В Україні виявили 43 тонни незаконно ввезеного синтетичного каучуку, повідомляє Київська обласна прокуратура.

За даними відомства, сировину виробили на заводі іранської компанії з офісом у Москві. Її намагалися імпортувати під виглядом товару з Туреччини, використовуючи підроблені документи про походження.

«Під час митного контролю правоохоронці виявили маркування «IR», штрих-коди та інші ознаки, що підтверджують походження з Ірану, який перебуває під секторальними санкціями через підтримку агресії РФ. Компанія-виробник також під санкціями США», – повідомляє прокуратура.

Читайте також: Кабмін: роботу АРМА тепер координуватиме прем’єр-міністр

Вилучений товар оцінюють у понад 12,7 мільйона гривень. Як уточнює відомство, через ризики зберігання каучуку та значну вартість суд постановив передати актив Національному агентству з менеджменту та розшуку активів (АРМА) для подальшої реалізації.

Також, додає прокуратура, триває розслідування за статтею про контрабанду товарів, встановлюються причетні до незаконного переміщення підсанкційних товарів.

Київ запровадив санкції проти фізичних і юридичних осіб Ірану, який надає підтримку Росії в її війні проти України.