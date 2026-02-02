У Німеччині арештували п’ятьох осіб за поставки російським оборонним компаніям

Німецька влада 2 лютого заарештувала п’ятьох осіб, підозрюваних у створенні злочинної організації з метою обходу санкцій Європейського Союзу шляхом експорту товарів щонайменше 24 російським оборонним компаніям, повідомила федеральна прокуратура.

За повідомленням, арешти провели в Любеку, портовому місті на півночі Німеччини, й навколишньому районі – Герцогство Лауенбург. Підозрюваних, яких ідентифікували як громадян Німеччини, України й Росії, затримали за ордерами, виданими слідчим суддею.

За даними прокуратури, одночасні обшуки проводилися також в інших містах, зокрема у Франкфурті-на-Майні й Нюрнбергу. ⁠Ще п’ять підозрюваних, які залишаються на волі, також перебувають під слідством.

Один із підозрюваних, ідентифікований як Микита С., громадянин Німеччини й Росії, за даними слідства, контролював торговельну компанію в Любеку, яку підозрюють у тому, що вона була центром операцій.

Прокуратура підрахувала, що з лютого 2022 року було організовано приблизно 16 тисяч поставок на загальну суму щонайменше 30 мільйонів євро.

Слідчий суддя видав наказ про арешт активів на еквівалентну суму, зазначили у прокуратурі.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США й інші західні країни запровадили проти РФ низку санкцій, спрямованих на зниження здатності Москви вести війну, перекривши доступ до західних технологій.

Однак Росія продовжує знаходити способи для обходу санкцій, їй вдається отримувати іноземні компоненти.