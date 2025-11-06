Громадянку Білорусі екстрадували до США за звинуваченнями у контрабанді авіазапчастин до Росії

З Франції до США екстрадували 33-річну громадянку Білорусі Яна Леонова за звинуваченням у змові з метою порушення закону про реформу експортного контролю, контрабанду, відмивання грошей та шахрайства проти Сполучених Штатів, йдеться у пресрелізі міністерства юстиції США.

Згідно із заявою, Леонова донедавна жила в Росії. Вона також виступила в Окружному суді США округу Колумбія.

У обвинувальному висновку стверджується, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Леонова за допомогою «спільників» у США придбала та незаконно вивезла до Росії велику партію авіоніки та іншого авіаційного обладнання. Це обладнання призначалося для використання на приватних повітряних суднах, які експлуатував колишній працедавець Леонової.

За даними слідчих, Леонова за допомогою компаній, зареєстрованих у Вірменії, на Мальдівах та в інших місцях, постачали американські компоненти до Росії без ліцензій міністерства торгівлі США. Стверджується, що вона та її посередники вказували в документах неправдиву інформацію про кінцеві пункти призначення компонентів. Замовлення вона оплачувала в доларах США з іноземних банківських карток, кошти переказувалися на банківські рахунки у США, йдеться у заяві відомства.

«Обвинувачена намагалася обійти закони США, щоб збагатитися, купуючи і незаконно експортуючи авіоніку та інше заборонене обладнання зі США до Росії, – заявила прокурорка США Жанін Ферріс Піро. – Вона використала країни-посередники, щоб приховати особу кінцевого одержувача в Росії, де були потрібні ліцензії міністерства торгівлі США».

Справу Леонової вело Федеральне бюро розслідувань.





До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 60% усіх літаків у РФ були іноземними, вони забезпечували близько 95% трафіку за кількістю перевезених пасажирів. Після початку війни та запровадження широких санкцій, що включають заборону на продаж літаків та деталей до них, 78 іноземних літаків російських авіакомпаній заарештували за кордоном.

У червні 2022 року міністерство транспорту РФ заявило, що до 2025 року до третини наявного іноземного авіапарку буде розібрано на запчастини. Влітку того ж року Асоціація експлуатантів повітряного транспорту попросила міністерство транспорту РФ дозволити переставляти компоненти з одних літаків на інші, щоби підтримувати справність авіапарку в умовах санкцій. При цьому, за словами голови Росавіації Олександра Нерадько, заборони на постачання запчастин та техобслуговування ніяк не вплинули на безпеку польотів усередині країни.

У вересні 2022 року Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) у своєму списку безпеки польотів відзначила Росію як місце, що «викликає значне занепокоєння з приводу безпеки польотів».