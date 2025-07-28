«У нас тут справжній хаос»: хакери знищили російський «Аерофлот»?

Найбільша російська авіакомпанія «Аерофлот» повідомила вранці 28 липня про скасування майже 50 рейсів «у зв'язку зі збоєм інформаційних систем». Зокрема, були скасовані рейси з московського аеропорту «Шереметьєво» до Мінська, Єкатеринбурга, Калінінграда, Санкт-Петербурга.

Що сталося – пояснили за кілька годин до цього хакери організацій Silent Crow і «Кіберпартизани BY». За їхніми словами, вони провели масштабну операцію з компрометації та знищення внутрішньої IT-інфраструктури компанії.

«Протягом року ми перебували всередині їхньої корпоративної мережі, методично розвиваючи доступ, заглиблюючись до самого ядра інфраструктури», – повідомили в організації, зазначивши, що отримали бази даних історії перельотів, доступ до персональних комп'ютерів співробітників, дані з серверів прослуховування, а також скомпрометували всі критичні корпоративні системи.

«У нас тут повний хаос. Все зламали, вся база даних знищена», «заправити літак паливом не можемо», – почали писати в соцмережах співробітники авіакомпанії.

За словами одного з російських експертів з кібербезпеки, відновлення систем компанії може тривати до пів року.

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